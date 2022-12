Comprobar Lotería de Navidad 2022: décimos premiados y todos los números con premio

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 repartirá cientos de premios a lo largo de la mañana del 22 de diciembre. Miles de españoles escucharán un año más con atención las voces de los niños del colegio San Ildefonso cantar los grandes premios en el Teatro Real de Madrid. El premio Gordo de la Lotería de Navidad supone cientos de miles de euros de más en nuestra cuenta corriente, pero hay una infinidad más de premios que esperan ser cobrados y que tan bien nos vendrían bien en estas fechas navideñas. Toma nota de cómo comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad, para estar listo con antelación para recibir y cobrar el premio.

Comprobar la Lotería de Navidad 2022: cómo y cuánto cobrar

La Lotería de Navidad hará caer una lluvia de millones por toda España. Una alegría que llega en un momento de incertidumbre y miedo ante la subida de todo. Millones de españoles confían en recibir su esperado premio. Desde que salieran a la venta, los décimos no han dejado de venderse y muchos de ellos pueden acabar dando más de una alegría a quien más lo necesita.

Es importante estar atento al sorteo de Navidad, más allá de los premios mayores que son los que más se repiten, hay pequeños pellizcos, a través de aproximaciones o reintegros que se deben comprobar. De lo contrario ese dinero se pierde, se queda en las arcas del estado que ya habrá cobrado la parte proporcionan de los décimos.

Cómo comprobar los décimos este 2022

Este apartado es el que marcará la diferencia. Con un ajetreo cada vez más grande, estar preparados para comprobar los décimos de la Lotería de Navidad 2022 es fundamental. Desde las 18:00 horas del 22 de diciembre se pueden cobrar los premios. Este año será un jueves que invitará a hacer una escapada rápida a la administración o al banco más próximo.

Tienes tres meses para cobrarlos, de no reclamar el dinero en ese plazo se pierde, con lo cual, ya no podrás cobrarlo. Sea un dinero más o menos grande, deberás estar listo para hacerte con lo que has ganado con tu décimo de la Lotería de Navidad 2022 que te habrá costado 20 euros.

Dónde cobrar la lotería de Navidad 2022

En cuanto a dónde debes ir a cobrarlo, tienes varias opciones: si se trata de un premio por debajo de los 2.000 euros, podrás acudir a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de que tu premio sea mayor, tendrás que acudir a uno de los bancos asociados que son los siguientes: Unicaja, Abanca Corporación Bancaria, Banco Sabadell, Bankia, BBVA, CaixaBank, Casasur, Cajamar Cara rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Ibercaja Banco y Kutxabank.