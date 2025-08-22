Giro de 180º en las prioridades de los españoles con la vivienda: una arquitecta detecta «cierto interés por…»

Una arquitecta ha dado con un giro de 180º en las prioridades de los españoles con la vivienda. Este bien de lujo que se ha convertido en uno de los que más dinero mensual nos hace invertir, será uno de los que nos descubra un extra de buenas sensaciones. En los últimos tiempos hemos visto como cambiaban algunos elementos que afectaban a una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéremos ni imaginado.

Nos hemos enfrentado a un cambio en las necesidades, pero sobre todo en los precios que acaban marcando el futuro de millones de personas. El tipo de vivienda que se hace y se vende ha cambiado muchísimo, hemos ido perdiendo metros cuadrados, a medida que se iban sumando miles de euros a un precio final que hace que se deba trabajar mucho para conseguir eso que tanto necesitamos. Una nueva realidad que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Una arquitecta ha dado en el clavo al descubrir qué es lo están priorizando los españoles con su vivienda.

Las prioridades de los españoles con la vivienda dan un giro de 180º

Será mejor que nos preparemos para conseguir dar un paso importante en este tipo de compra o de alquiler que marcará nuestro destino. Sin duda alguna, tendremos que empezar a vivir con una serie de elementos que pueden ser claves. Tener una casa es algo que muchos sueñan con una serie de elementos que acabará siendo esencial.

Es importante empezar a tener una idea de la casa que uno necesita. Dependiendo del proyecto vital que tenga o que quiera tener, necesita más o menos espacio. Es decir, el número de habitaciones o de baños influye en la decisión. Pero no siempre puede acabar siendo una realidad en estos días en los que realmente todo puede afectarnos de una manera muy diferente.

Habrá llegado ese día en el que la vivienda de un giro de 180º ante un cambio que afecta de lleno a la forma de empezar a tener en cuenta. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar de una manera muy diferente, con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno en estos últimos días.

Una arquitecta detecta un cierto interés

Las viviendas han pasado de contar baños o habitaciones a buscar espacio exterior. Desde la pandemia que queremos disponer un poco más de aire libre y eso quiere decir que hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. El hecho de tener una buena terraza puede ser determinante para poder conseguir la venta de forma excepcional.

Es el momento de apostar claramente por un pus de buenas sensaciones, por lo que, hasta el momento no sabíamos lo que podríamos tener en estos días que hasta la fecha no pensábamos que iríamos en dirección contraria. En lugar de lo que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta.

Los expertos de Aparici nos dan algunos trucos que pueden ser claves para decorar esa pequeña terraza que puede convertirse en la mejor opción posible para disfrutar del aire libre.

Convierte tu terraza pequeña en un chill out . El tamaño no es un impedimento para que puedas disfrutar igualmente de tu momento de relax. Si quieres convertir tu terraza en un chill out basta con incorporar una hamaca o un sillón para crear un espacio de relajación Eso sí, recuerda que sean resistentes a la intemperie. Añade una pequeña mesa auxiliar para poder colocar tu té o bebida favorita mientras disfrutas de tu momento de desconexión. Los cojines y elementos textiles harán que el espacio sea aún más cómodo y acogedor.

Jardín vertical o mini huerto urbano. Una zona verde y natural llenará de vida tu terraza. Para aprovechar al máximo el espacio puedes optar por instalar un jardín vertical. La opción sobre pared con celosía de madera es buena elección, porque te permitirá colgar de ella pequeñas macetas.Incluso si las dimensiones de la terraza lo permiten puedes instalar un mini huerto urbano con plantas aromáticas o pequeñas verduras y hortalizas. Un conjunto de macetas agrupadas o suspendidas en el techo también son tus aliadas para la decoración de terrazas pequeñas. Además, ayudan a mejorar y purificar la calidad del aire.

Barbacoas o cocinas exteriores. Las barbacoas y pequeñas cocinas exteriores son una herramienta perfecta para planear comidas y cenas en nuestro espacio al aire libre. Hoy en día existen diversidad de opciones funcionales para terrazas pequeñas: barbacoas a gas, de carbón, compactas, plegables… solamente tienes que elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Iluminación y zonas de sombra. La iluminación es un punto clave en un espacio exterior. Una manera sencilla de iluminar terrazas pequeñas es añadir algunas guirnaldas. Puedes colocarlas alrededor del perímetro de la terraza y crear un espacio agradable y relajante. Existen diferentes opciones, las hay a pilas, enchufables o solares. También puedes añadir velas o farolillos para darle ese toque especial y personal a tu terraza con encanto.