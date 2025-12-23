La cola que tienes que elegir en el supermercado si quieres ir rápido: lo dice la ciencia

Lo dice la ciencia, hay una cola de supermercados que debes seguir si quieres ir rápido y acabar lo antes posible. Es importante estar pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de seguir una serie de normas que tendremos que ver llegar para que el tiempo nos cunda más en estos días que tenemos por delante. En esencia, lo que queremos es conseguir que todo fluya de la mejor manera posible.

Si quieres ir rápido debes escoger esta cola en el supermercado

Los expertos de Food Retail nos descubren este importante secreto que debemos poner en práctica: «La tarea diaria de hacer la compra en el supermercado siempre termina de la misma manera, como es lógico, es decir, con el pago de la compra. Sin embargo, este momento puede resultar realmente tedioso cuando hay muchos clientes en la misma situación. ¿Cuántas veces hemos elegido mal la posición más rápida? Seguro que todos hemos pasado por esta experiencia. Además suele ser habitual cambiar una fila por otra que parece que va más ligera y tardar aún más. Actualmente muchos supermercados ofrecen opciones como cajas específicas para personas mayores o embarazadas o zonas de autopago que permiten a los clientes pasar sus artículos por el lector y realizar el pago. Dado que esto no siempre es posible, nos hacemos eco de una teoría que recoge en el canal de YouTube ‘Derivando’ y que acude a las matemáticas y, en concreto a la denominada cadena de Markow, para explicarlo. Se trata de un proceso aleatorio que varía con el tiempo y que no guarda memoria del pasado. O sea, que la probabilidad de que algo suceda depende solo del estado actual del sistema. En principio, lo que vaya a pagar una persona en la cola del súper, no depende de si los anteriores han tardado mucho o poco, o de si eran hombres o mujeres».

Siguiendo con la misma explicación: «Poniendo un ejemplo lo entenderás mejor: llegas y hay dos filas, una con muchos carritos pero que llevan pocas cosas cada uno y la otra con pocos carros, pero muy llenos. ¿Cuál elegir? El sentido común y las mates con Markov a la cabeza te dicen que escojas la fila con pocos carros, porque dentro del proceso, la parte que puede salir mal o tardar más tiene que ver con el momento del pago (se caen las monedas, no pasa la tarjeta…). Por ello, lo adecuado es ponerse en la fila donde ese momento vaya a ocurrir menos veces. Los expertos de ‘Derivando’ aconsejan, siempre que haya mucha gente esperando, hacer una única fila y distribuir a la gente en los puestos al llegar, algo que ya encontramos en algunas cadenas de supermercados. De este modo, todos los retrasos se distribuyen por igual entre todas las cajas».