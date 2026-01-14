En un contexto de búsqueda constante de eficiencia energética y ahorro en las facturas del hogar, la mirada se ha vuelto hacia los países nórdicos, maestros históricos en combatir el frío extremo.

Sin embargo, la última tendencia que está llamando la atención de los expertos en climatización no tiene que ver con complejos sistemas de domótica ni paneles solares de última generación, sino con un objeto cotidiano que la mayoría ya tiene en sus estanterías: las velas.

El ingenio frente al frío: el método de la maceta y la vela

Aunque parezca una solución rudimentaria, el concepto se basa en un principio físico sólido. En Finlandia, ha ganado popularidad un sistema casero que permite elevar la temperatura de una estancia pequeña de forma significativa sin necesidad de encender la calefacción central o los radiadores eléctricos.

El mecanismo consiste en colocar varias velas encendidas bajo una maceta de cerámica o barro invertida. La cerámica actúa como un acumulador térmico: absorbe el calor concentrado de la llama y lo libera de manera gradual y uniforme al ambiente a través de la radiación.

Mientras que un radiador convencional consume grandes cantidades de electricidad o gas, este método aprovecha la energía térmica de la combustión de la cera para crear un foco de calor constante.

Ventajas: ahorro y calidez ambiental

La principal razón de este fenómeno es el coste. En comparación con el precio actual del kilovatio hora, el gasto de un paquete de velas es residual. Además, este sistema ofrece beneficios secundarios que los sistemas de aire no pueden replicar:

Ambiente acogedor : aporta una iluminación tenue que mejora el bienestar psicológico durante los meses de invierno.

: aporta una que durante los meses de invierno. Independencia energética : funciona incluso durante cortes de luz , algo vital en climas extremos.

: , algo vital en climas extremos. Sostenibilidad: si se utilizan velas de cera natural (como de soja o abeja), se reduce la huella de carbono en comparación con los combustibles fósiles.

Seguridad y precauciones

A pesar de su eficacia para calentar espacios reducidos o áreas de trabajo, los expertos finlandeses y técnicos en seguridad recuerdan que no se debe bajar la guardia. Al trabajar con llama abierta, es fundamental colocar estos dispositivos caseros sobre superficies ignífugas, mantenerlos alejados de cortinas y asegurar una ventilación mínima para evitar la acumulación de dióxido de carbono.

Este sistema no pretende sustituir por completo la infraestructura térmica de un edificio en pleno invierno polar, pero se ha consolidado como la alternativa inteligente y low cost para quienes buscan optimizar el confort de su hogar sin que su cuenta bancaria sufra las consecuencias. Sin duda, una lección de que, a veces, la solución más innovadora es la más sencilla.