Nunca pongas el cabecero de la cama en esta pared: el aviso de un arquitecto que tiene mucho sentido

Poner el cabecero de la cama en esta pared es un grave error, una arquitecto nos lo explica y tiene mucho sentido. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a replantearnos nuestro día a día de una forma muy especial. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. La casa es un elemento que deberemos cuidar y lo haremos de tal forma que cada detalle cuenta.

La manera en la que colocamos los muebles, no sólo nos hace ganar más espacio, sino que va un poco más allá. Con algunas novedades destacadas que podemos descubrir y que harán más fácil un bienestar que deberá estar marcado por unos cambios de tendencia especiales. Cada pequeño gesto que realizamos puede convertirse en la antesala de algo más. No sólo deberemos empezar a tener en consideración determinados cambios de tendencia, sino que también la manera en la que vamos a convivir con estos elementos que, sin duda alguna, estará muy presente en nuestro día a día.

En esta pared nunca pongas el cabecero de la cama

Los grandes cabeceros son tendencia. Es una manera de enmarcar una cama que puede acabar de darnos más de una alegría inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta, cada pequeño gesto puede acabar siendo una dura realidad a la que nos vamos a enfrentar.

Comprar un cabecero grande parece una manera de maximizar el espacio, de la misma forma que lo es apoyarlo a la pared. Esa pared que nos hace de punto de apoyo y que queda perfectamente decorada con un elemento que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca.

Sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser parte de una casa en perfecta armonía con el entorno.

El cabecero es la parte visible y destacada de una cama en la que pasamos mucho tiempo. Más de lo que nos imaginamos si contamos, ese mínimo 8 horas que pasamos en él. Un tiempo que debe ser lo más placentero posible, con algunas novedades que pueden ser esenciales, este arquitecto nos advierte de un riesgo que puede ser clave.

El aviso de un arquitecto que tiene mucho sentido

Nunca pongas el cabecero de la cama en esta pared por la que pasan las tuberías del baño. Notarás el ruido y los inconvenientes de un elemento que puede hacer que tu noche no sea todo lo tranquila que esperabas, sino más bien todo lo contrario.

Los expertos de Exojo nos explican cómo ubicar este cabecero siguiendo las directrices del Feng Shui, un elemento que nos ayudará a ganar un poco más de energía positiva en nuestro dormitorio: «La primera recomendación es que la cama no debería estar ubicada frente a la puerta o bajo la ventana, lo ideal es que el cabecero tenga detrás la pared que esté más alejada de la puerta. La ausencia de cabecero de cama es, según el Feng Shui, sinónimo de inestabilidad y falta de seguridad ante la vida. Por eso se recomiendan las camas con cabeceros sólidos y que estén colocadas en una pared en la que no haya ventanas o espejos. Si no se puede evitar y hay una ventana sobre la cama, ésta deberá estar oculta bajo gruesas cortinas o estores».

Siguiendo con la misma explicación: «La pared en la que se coloque el cabecero es preferible que no sea la misma en la que al otro lado se apoya el inodoro. Si quieres decorar la pared sobre el cabecero aconseja elegir objetos no muy pesados y evitar la instalación de ventiladores de techo sobre la cama. Otro punto fundamental a tener en cuenta a la hora de ubicar los muebles en el dormitorio es que se pueda acceder a la cama por ambos lados, es decir, evitando ubicarla completamente pegada a una de las paredes, y si tu espacio te lo permite colocar una mesilla de noche a cada uno de los lados de la cama».

Son pequeños detalles que nos ayudarán a colocar esta cama en la mejor ubicación posible, dejando a un lado algunos elementos que pueden ser claves para descubrir este tipo de detalles que nos acompañarán en este merecido y necesario descanso nocturno.

Tocará saber en este momento lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Con algunas novedades destacadas que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.