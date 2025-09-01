Primark revienta a IKEA y Zara Home con la funda nórdica más bonita: vas a querer que llegue el frío

Cuando llega el mes de septiembre todos, automáticamente, comenzamos a pensar en la vuelta a la rutina y en la nueva temporada de otoño. Despedimos el verano, con sus altas temperaturas y comienza la apuesta por tejidos frescos, tanto en nuestra ropa como en la del hogar. Llega el momento de abrir el armario y comenzar a sacar chaquetas, abrigos, jerseys y también como no, las mantas y edredones que dentro de poco vamos a tener que utilizar, pero si este año deseas incorporar a tu ropa de cama algo con mucho estilo, no lo dudes y corre a Primark porque han lanzado la funda nórdica más bonita y en cuanto la veas, vas a desear que llegue el frío.

El otoño y el invierno tienen también su encanto. Puede que el verano se vea siempre como la mejor época de todas, porque implica vacaciones y que vayamos más ligeros de ropa, pero ¿es mejor pasar noches de calor sin dormir, o meterte en la cama y taparte con tu nórdico y dormir bien calentito? Si lo piensas seguro que eliges lo segundo, pero al margen de esa funcionalidad que tienen los nórdicos, podemos añadir todo el estilo si contamos con una funda como esta que Primark lanza en su nueva colección de hogar, y que ya arrasa en sus tiendas. Un set que incluye la funda para el nórdico y para dos almohadas, pero que además es reversible, se vende en dos colores y encima cuesta 15 euros. ¿La vas a dejar escapar? Te garantizamos que no tiene nada que envidiarle a las de Zara Home o IKEA, así que no tardes en ir a por ella antes de que se agote. Pero antes, todos sus detalles.

La funda nórdica que triunfa en Primark

Si deseas la mejor funda nórdica para esta temporada de frío debes correr a Primark, que además destaca por su diseño reversible. De este modo, por sólo 15 euros tienes un 2×1 para cambiar el aspecto de tu dormitorio cada vez que lo desees. Por un lado tienes un acabado liso y elegante y por el otro un tono en contraste. Esto significa que, un día puedes vestir tu cama con un look minimalista y sobrio, y al siguiente darle un aire más cálido y acogedor simplemente girando la funda. No es solo cuestión de estética: también es una forma práctica de renovar tu dormitorio sin necesidad de comprar varios juegos.

Disponible en dos colores

Además, no sólo tenemos que esta funda de Primark es reversible, sino que se vende en dos colores. De este modo, el primero modelo es de color azul marino y gris, para un dormitorio de un estilo moderno Y luego está el modelo de color natural. Por un lado es de un tono beige o rosado, mientras que por el otro es de color más terroso, tal y como marcan las últimas tendencias y perfecto para un dormitorio minimalista y más actual.

Cómo cuidar este set para nórdico

La funda está pensada para una cama doble e incluye dos fundas de almohada, lo que convierte el set en una solución completa por solo 15 euros. En cuanto al mantenimiento, resulta muy sencillo: se puede lavar a máquina hasta 40 °C, se puede planchar a temperatura media y admite secadora a baja potencia. Eso sí, como suele recomendarse en este tipo de textiles, conviene lavarla antes del primer uso y hacerlo siempre junto a colores similares para evitar transferencias de tono. Que no se pueda usar lejía ni limpieza en seco no es un problema, al contrario, se agradece que esté pensada para el día a día y que no dé complicaciones.

Un precio imbatible frente a la competencia

Si comparas este set de funda nórdica con los de otras tiendas de hogar como IKEA o Zara Home, la diferencia es evidente. Mientras que en esas cadenas un juego reversible puede costar entre 30 y 50 euros, Primark lo lanza a 15 euros. El precio no sólo es atractivo, es que prácticamente lo convierte en una compra que no puedes evitar. De esas en las que entras a la tienda, la ves, y es difícil resistirse. Por eso no sorprende que esté arrasando en ventas desde que salió. La relación calidad-precio es una de las bazas más fuertes de la marca, y aquí lo vuelve a demostrar.

Como puedes ver, es uno de los mejores productos de Primark para la nueva temporada de frío. Ahora que casi iniciamos e l cambio de estación es el mejor momento para renovar la ropa de cama y darle a tu dormitorio un aire distinto. Puede que aún no haga demasiado frío, pero siempre se agradece dormir arropado con un textil agradable al tacto y con un diseño que encaje con tu estilo personal. Además, el hecho de que sea reversible te permite alargar su uso durante todo el año, adaptando el color a cada temporada. Si lo piensas, es una de esas compras pequeñas a las que le sacas partido muchos años. ¿Vas a dejarla escapar?.