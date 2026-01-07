El plato preparado de Mercadona que es mejor que el de tu abuela: adiós a los tuppers en la oficina

No todo el mundo tiene tiempo (ni ganas) de cocinar cada día. Y aunque nuestras abuelas tenían, y tienen, un talento culinario casi sagrado, hay días en los que ni el mejor tupper casero puede competir con la comodidad de un buen plato listo para calentar. Por eso, cuando descubres una opción rica, económica y lista en tres minutos, no la puedes dejar escapar. En Mercadona, este plato preparado existe, y tiene nombre propio: Albóndigas guisadas Hacendado.

Puede sonar a exageración decir que unas albóndigas preparadas superan a las de tu abuela, pero espera a probarlas. La bandeja viene con una ración generosa (275 g) que sacia, reconforta y sorprende. Y todo, por 2,75 euros. Y lo mejor es que sólo tienes que calentar, servir y disfrutar. Nada de fregar cacerolas ni de ir cargado a la oficina con el tupper medio derramado en la mochila. Pero no sólo eso, sino que al margen del precio y la comodidad, al comer este plato preparado de Mercadona, notarás la sensación de estar comiendo algo casero, con ingredientes que reconoces, que huelen a cocina de toda la vida y que, contra todo pronóstico, salen de un microondas. ¿Cómo es posible? A continuación te lo contamos.

El plato preparado de Mercadona que es mejor que el de tu abuela

Detrás del éxito de este plato preparado de Mercadona está Casa Mas, una empresa catalana que sabe muy bien lo que hace cuando se trata de cocina de cuchara. El plato viene envasado en atmósfera protectora para conservar toda su frescura, y su modo de preparación no puede ser más sencillo: pincha el film varias veces, mete la bandeja al microondas durante 3 minutos a 800 W… y listo. Nada más.

El resultado es un guiso con cuerpo, sabroso, con esa textura melosa que tanto cuesta conseguir cuando cocinas en casa sin pasarte toda la mañana removiendo la salsa. Las albóndigas están bien hechas, con una mezcla de carne de cerdo y vacuno que aporta jugosidad sin resultar grasienta. Además, vienen ya fritas, lo que les da un sabor más profundo, como el de las que se hacen en cazuela.

Ingredientes que te suenan (y que te convencen)

Aunque se trate de un plato preparado, sorprende lo cuidado de la receta. En primer lugar, las albóndigas llevan ingredientes reconocibles: carne, huevo, leche, caldo de pollo, ajo, perejil, pimienta blanca… Nada raro, nada que no usarías tú en casa. A esto se le suma un sofrito a base de tomate, cebolla y ajo, con un toque de vino que redondea el sabor.

Y hay más: el guiso lleva frutos secos (almendras y avellanas), que aportan una untuosidad inesperada y muy agradable. Se nota el cariño en cada bocado, como si alguien hubiera tenido tiempo de sobra para cocinarlas a fuego lento. Lo curioso es que no lo han hecho en tu cocina, sino en una nave de Castellterçol, Barcelona. Pero oye, el resultado es igual de reconfortante.

Por si fuera poco, es un plato equilibrado. Por cada 100 g, contiene 180 kcal, 10,4 g de proteínas y tan solo 0,7 g de azúcares. No es un plato de dieta, pero sí uno razonablemente nutritivo para un almuerzo completo, sobre todo si lo acompañas con un poco de arroz blanco o una ensalada sencilla.

Una solución realista (y sabrosa) para el día a día

La mayoría de nosotros no tenemos el lujo de comer en casa entre semana. Y muchas veces, lo que encontramos en las máquinas de vending o en la comida rápida más cercana deja bastante que desear. Por eso, opciones como estas albóndigas guisadas de Mercadona son un pequeño salvavidas. Te permiten comer caliente, rico y casero, sin depender de nadie ni gastar demasiado.

Además, el envase es ligero y fácil de transportar. Se conserva perfectamente en la nevera (entre 0 y 4 °C) y, una vez abierto, se debe consumir del tirón. Lo bueno es que con lo rico que está, no te va a sobrar nada. Ni una gota de salsa.

Muchos clientes ya han dejado de preparar el clásico tupper de domingo gracias a un plato preparado como este de Mercadona. Porque la comodidad no está reñida con la calidad. Y porque a veces, sí, es posible decirle adiós a los tuppers… sin sentirte culpable por dejar la receta de la abuela en segundo plano.

Más allá del microondas: un giro gourmet si quieres lucirte

Aunque está pensado para calentar y listo, este plato se presta a pequeños trucos si te apetece improvisar. Puedes espolvorear un poco de perejil fresco al servir, añadir unas patatas asadas o incluso calentar la bandeja al horno para que la superficie quede ligeramente dorada. El guiso lo aguanta todo.

¿Y si lo sirves en un plato bonito, con pan recién cortado al lado? Nadie sabrá que lo compraste en Mercadona. De hecho, puede que más de uno te pregunte por la receta.

En conclusión, las albóndigas guisadas Hacendado han llegado al lineal de platos preparados para quedarse. No sólo porque están buenas, sino porque responden a lo que muchos necesitamos: una solución sencilla, económica y reconfortante para las comidas del día a día. Y además a un precio de tan sólo 2,75 euros.