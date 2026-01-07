Indra ha cerrado la sesión de este miércoles en Bolsa con un nuevo máximo histórico y ha superado la cota de los 57 euros por título al subir el 6,96%, con lo que la capitalización bursátil de la principal empresa española de defensa ha superado por primera vez los 10.000 millones de euros.

La compañía presidida por Ángel Escribano ha terminado la jornada con sus títulos en 57,6 euros y la revalorización acumulada en lo que va de 2026 ronda ya el 19%, de modo que la empresa consolida la trayectoria alcista de 2025, en la que su rentabilidad fue del 184,19%.

Asimismo, la capitalización de Indra en Bolsa al término de la sesión de este miércoles roza ya los 10.200 millones de euros, 1.600 millones de euros más que los 8.574 millones de euros en los que terminó 2025.

«La tendencia hacia este sector (el de la defensa) es clara por el contexto geopolítico y la sensación de que el orden mundial ha cambiado desde unos años tranquilos a una época de mayores intervenciones militares o, al menos, tensiones más explícitas. De hecho, la conversación pública ahora está migrando hacia Groenlandia y la intención de Estados Unidos de hacerse con ella», han resaltado los analistas de XTB sobre el repunte bursátil de Indra.

De hecho, la situación de incertidumbre geopolítica también está llevando en volandas la cotización de los otros grandes valores europeos en el sector de la defensa.

La francesa Thales se ha anotado este miércoles una subida del 8,31% (16,53% en lo que va de año) y encadena cuatro jornadas consecutivas en verde, mientras que la alemana Rheinmetall ha registrado un impulso bursátil del 4,85% (+15,85% en lo que va de ejercicio) y la sueca Saab se ha revalorizado un 4,28% (+15% en 2026).

En la misma línea, la británica BAE Systems ha cerrado la sesión de este miércoles con un repunte bursátil del 2,37% (+12,4% en lo que va de 2026), mientras que la italiana Leonardo se ha revalorizado un 5,09% (+16,68% en lo que va de curso) y el grupo Airbus se ha anotado una subida del 2,08% (+8,08% en el acumulado).

Cabe recordar que la jornada bursátil de Indra, además de por la situación geopolítica actual, también ha estado marcada por la reciente consecución de un contrato de casi 300 millones de euros para la modernización de los radares de tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.