Feijóo se declara orgulloso del «legado español» tras afirmar el Rey que hubo «mucho abuso» en la Conquista

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha señalado que es «un disparate» hacer «un examen» sobre la conquista de América con los valores del siglo XXI, a raíz de las declaraciones de Felipe VI con el embajador de México en España. El dirigente del PP aboga por defender el «legado español» en Latinoamérica, del que se declara orgulloso, y pide enmarcar las palabras del Rey en «el contexto de todo», destacando que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición.

Felipe VI señaló el lunes, durante una visita al Museo Arqueológico Nacional, en charla con Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España, que durante la colonización de América «los Reyes Católicos con sus directrices, las Leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso».

Como parte de la conversación informal, sustraída de un vídeo en las redes sociales compartido por Casa Real, el monarca añadió que con «nuestros valores» y el «criterio de hoy en día», estos actos «no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso».

Feijóo, a pregunta del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, sobre si «cree que hubo abusos del Reino de España en México durante la Conquista», ha declarado en una entrevista en EsRadio que se produjeron en «una conversación en una exposición del jefe del Estado» y ha hecho hincapié en que era una «conversación» y no un «discurso institucional».

«Yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir», ha manifestado Feijóo sobre Felipe VI, que, además, ha señalado que la llegada a América «ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional». «Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la Conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época», ha apostillado.

Recado a López Obrador

Feijóo ha indicado que es un «disparate» realizar ahora «un examen» en el siglo XXI «de las cosas que ocurrieron en el siglo XV». «Yo estoy orgulloso del legado español, del legado hispano en Hispanoamérica, absolutamente», ha manifestado el líder del Partido Popular, aludiendo a las universidades u hospitales que se construyeron o «los derechos de pueblos indígenas» que se iniciaron entonces con los Reyes Católicos, «muy superiores a los que tenían en su territorio».

«Yo estoy orgulloso del legado. Esta comunidad lingüística y cultural es excepcional; y tercero, por favor hagamos un poco de contexto porque es que si no sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo», ha abundado. Al ser preguntado de nuevo por este asunto por parte de Inda, subrayando que no se han sacado las cosas de contexto sino que son declaraciones del jefe del Estado, Feijóo ha respondido: «Las cosas de contexto las sacó el señor López Obrador, nosotros no».

Estas declaraciones se producen en un marco de discrepancias entre México y España, dentro del que el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya pidió varias veces que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los «agravios» cometidos durante la Conquista.