Feijóo anima a Vox a «dejar de poner excusas»: «Nos corresponde entendernos para poner fin a Sánchez»

Alberto Núñez Feijóo ha animado a Vox a «dejar de poner excusas» para no pactar. El líder del Partido Popular ha asegurado que tienen la responsabilidad de entenderse para poner fin a la etapa de Pedro Sánchez.

«Lo que toca ahora es responsabilidad. Hay una mayoría de votantes muy clara, y merece respeto. Ahora lo que nos corresponde es entendernos. La mayoría alternativa existe. No podemos convertir la esperanza en frustración», ha asegurado.

El líder popular ha insistido en la necesidad de llevar a la práctica «la mayoría numérica» que han votado los ciudadanos: «Existe la alternativa, no puede fallar la política».

Para Feijóo el mandato de los ciudadanos es claro: «El PP debe liderar los gobiernos con el apoyo de Vox», y ha criticado que “Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni los de Vox. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía».

Sobre la hoja de ruta a seguir a partir de ahora, el líder popular ha recordado que nadie dentro de Vox ha puesto reservas al documento marco presentado por el partido y creen que es un buen punto de partida para empezar a conversar con los de Santiago Abascal. No obstante, también ha reconocido que cada territorio «tiene sus particularidades y cada negociación tendrá sus matices»

El camino del fin de Sánchez

En el PP tienen claro que estos resultados son un síntoma más de que el fin de Pedro Sánchez está cerca. Para Feijóo, después de los comicios se ha comprobado que «ya no hay jugada maestra que pare el cambio» y, muy crítico, ha señalado la estrategia de los socialistas de entonar el ‘No a la guerra’ durante la campaña para arañar unos votos: «Tampoco les ha funcionado».

«Que no nos vendan falsos dilemas», ha seguido, «esto no va de elegir entre un ‘sí a la guerra’ o un pack de ‘No a la guerra’ con sus mentiras, su incompetencia y su corrupción». «Es perfectamente compatible decir ‘sí a la paz’ con decir ‘sí a la verdad, decencia, cumplir la palabra, los derechos humanos, las mujeres, respetar a los homosexuales y la libertad’.

En Génova dan por amortizado al Gobierno de España, un ejecutivo al que tildan de «agotado e incompetente» al no ser capaz de dar soluciones a los españoles ante sus problemas. Feijóo destaca que España sigue sumida en una crisis de vivienda, sanitaria e inflacionista: «Se dieron mucha prisa para rescatar a la aerolínea de Zapatero, pero muy poca para rescatar a los transportistas, agricultores, marineros o a las familias», ha rematado.

Vox entrará en los gobiernos autonómicos

«Vamos a gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León», ha afirmado desde su sede nacional al ser preguntado por los medios de comunicación. Ahora bien, Abascal ha advertido que, antes de negociar la entrada de cualquiera de los ejecutivos autonómicos, pedirá al PP un «programa de gobierno».

Abascal ha reiterado que los pactos, tanto en Castilla y León como en el resto de las comunidades autónomas, pasan por acordar medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías.