Indra ha sido la compañía del Ibex 35 que más se ha revalorizado en Bolsa este año. La compañía que preside Ángel Escribano, cuyo primer accionista es el Estado a través de la SEPI con un 28% del capital, se ha revalorizado un 180% en 2025 y ha vivido su mejor año en Bolsa al cerrar a 48,5 euros por acción. Solaria es el segundo valor que mejor se ha comportado este año, con un incremento del 130%, seguido de la gran banca con Banco Santander a la cabeza.

Indra y Solaria son los dos mejores valores del Ibex 35 en un año en el que el selectivo madrileño ha vivido su mejor ejercicio en tres décadas, con una subida del 49% -tras perder un 0,27% en la sesión de este miércoles-. El mercado español es que más ha subido este año entre las grandes bolsas mundiales y lidera el ranking europeo.

Indra ha aprovechado el boom inversor en Defensa a nivel mundial después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, forzó a sus socios en la OTAN a elevar la inversión al 5% del PIB. Aunque Pedro Sánchez aseguró después de firmarlo que no llegaría a ese porcentaje, sí ha ido subiendo la inversión en Defensa.

Además, Indra ha formalizado la compra de la mayoría de Hispasat y de Hisdesat, ha abierto nuevas líneas de negocio como los carros blindados, y prepara una fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía familiar del presidente de Indra, para 2026.

Indra ha aumentado un 58% sus beneficios en los primeros nueve meses del año, hasta 291 millones, y un 6% sus ingresos, hasta 3.600 millones. Después, en la última parte del año, ha ganado importantes contratos como el ticketing del metro de Londres por 1.700 millones, o dos contratos con la Agencia Europea del Espacio (ESA) para mejorar la vigilancia y navegación satelital.

De esta forma, Indra ha liderado las ganancias este año en Bolsa entre las grandes del mercado español. Inició el año con una cotización de 17,08 euros por acción, mientras que doce meses después cada título de la compañía vale 48,5 euros, un 180% más. Indra vale ahora en Bolsa más de 8.500 millones de euros.

El segundo valor que más ha crecido este año es la renovable Solaria. Cerró el año 2024 con una cotización de 7,81 euros por acción y la última sesión de 2025 ha cerrado a 18,15 euros por título. Ahora capitaliza en Bolsa más de 2.200 millones de euros. La firma de renovables se ha comportado mejor que la gran banca y que gigantes como Inditex o Iberdrola.

Entre la banca el mejor este año ha sido el Banco Santander de Ana Botín. La entidad cántabra arrancó el año con un valor de 4,39 euros por acción y este año lo ha cerrado a 10,07 euros por título, anotándose un 130% de revalorización.

Unicaja y BBVA son los siguientes, completando el Top 5 de mejores valores del año del Ibex. El banco que preside Carlos Torres fracasó en su intento de comprar el Sabadell, pero en Bolsa ha crecido más de un 100%. Inició el año en 9,45 euros por acción y ha superado por primera vez en su historia los 20 euros por título. Ha cerrado 2025 a 20,05 euros y con un valor bursátil superior a los 115.000 millones.