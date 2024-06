Quién es María Hervás: edad y pareja de la actriz de ‘El pueblo’ y ‘Machos Alfa’

María Hervás se ha convertido en una de las actrices de moda gracias a sus papeles en series como La que se avecina, El pueblo y Machos Alfa, pero no se olvida del proyectos más alternativos. Pese a su fama, su vida privada es un auténtico misterio para sus seguidores.

Esta madrileña debutó con un papel que solo los más fans de Los Serrano recordarán, metiéndose en el papel de Su, un personaje que solo estuvo en un puñado de capítulos. Después de aquella primera experiencia continuó con sus estudios de Arquitectura, pero lo cierto es que se dio cuenta de que lo suyo eran los escenarios y los platós.

Por eso decidió dejar la carrera y formarse en la conocida escuela de Cristina Rota, donde se formó en Arte Dramático y Danza. Durante los años de estudio compaginó las clases con pequeños papeles episódicos y como figuración en series de éxito, además de comenzar una carrera en el mundo del teatro.

Sus primeros papeles importantes llegaría con El Barco, en La que se avecina dando vida a Martina y La cocinera de Castamar. Tras su primera experiencia con los hermanos Caballero fichó la serie El Pueblo. donde formaba parte de los personajes principales, dando vida a una actriz sin talento que es pareja de un constructor arruinado por la crisis y con causas pendientes.

Con los creadores de La que se avecina no ha dejado de trabajar, ya que también ha formado parte del reparto de Machos Alfa, la serie con la que han entrado por la puerta grande en Netflix. Pero todos estos éxitos no le han llevado a olvidar de otros proyectos menos multitudinarios como en el teatro. En concreto, en 2024 se atreverá con dos funciones de la obra The second woman, en la que pasará 24 horas subida al escenario.

Por si fuera poco, entre rodajes y obras, María Hervás logra sacar tiempo para seguir estudiando, aunque esta vez lo hace en la carrera de Filosofía, aunque para ello invertirá más tiempo del habitual. Debido a que puede ocupar menos tiempo del que quisiera, solo cursa cursa asigniaturas por curso.

Aficionada también a yoga, la actriz ha dicho en algunas entrevistas que es persona altamente sensible, algo que se conoce como PAS. Pese a que no tiene un diagnóstico oficial por el momento, ella asegura que sufre mucho tanto por las cosas buenas como por las malas que le pasan en la vida.

¿Quién es la pareja de María Hervás?

La fama no le ha cambiado la vida y trata de mantenerse en el suelo viviendo en el mismo barrio en el que creció y muy cerca de la casa de sus padres, manteniendo así su círculo habitual lejos del mundo de los famosos. Sus relaciones amorosas son una incógnita y no se ha dejado ver en actor públicos con ninguna pareja.

Gente muy avispada de esta red social me comenta que María Hervás ha dejado HOY de seguir a Alfred García tras la publicación de las fotos de ABC de hace un par de semanas que confirmaban su relación. (📸 ABC) pic.twitter.com/iZcNo6ZgFT — Alba Medina (@Srtacotilleo) June 5, 2023

En el pasado se llegó a rumorear que había tenido una amistad muy especial con el cantante Alfred García, con el que fue vista en más de una ocasión, pero ambos negaron cualquier relación más que la amistad.