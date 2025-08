El aviso de una española que se fue de vacaciones a Marruecos: «Cuidado con…»

Marruecos se convirtió en 2024 en la principal potencia turística de África, arrebatando el primer puesto a Egipto, y una gran parte del turismo que llega a nuestro país vecino llega procedente de España. Una influencer española se ha hecho viral tras publicar un vídeo en el que da unos consejos antes de ir de viaje a territorio marroquí y también lo que no debes hacer para evitar que te llamen la atención. Consulta en este vídeo todo lo que debes saber si estos días tienes planeado ir de vacaciones a Marruecos.

En este mes de agosto, millones de españoles cogerán un avión para poner rumbo a cualquier parte del mundo y muchos lo harán para desplazarse a Marruecos. Desde hace años, el país del norte de África se ha convertido en un reclamo para los ciudadanos de nuestro país y en 2024 un total de dos millones se fueron de vacaciones a Marruecos. A pesar de que solo 15 kilómetros separan a los dos continentes a través del mar, este territorio se ha consolidado como un destino principal por sus tradiciones, cultura y demás.

Por ello, en 2024 desbancó a Egipto como principal destino turístico en África con 17,4 millones de habitantes. En total, las pernoctaciones fueron el pasado año de 28,3 millones, superando todos los registros históricos. En total, todos estos números en lo que al turismo se refiere suponen un 7,2% del PIB en Marruecos. De ahí a la apuesta que se ha hecho desde el Ministerio de Turismo del país para convertirse en un reclamo para los turistas europeos, principalmente los españoles, portugueses y franceses.

El aviso si vas de vacaciones a Marruecos

@mercemolinaswatso, una influencer que suele publicar sus vídeos de viajes en las redes sociales, se ha hecho viral con un vídeo en el que ha dado un aviso a las personas que quieran ir de vacaciones a Marruecos durante este verano. «Ten cuidado con esto si vienes a Marruecos», reza el titular del vídeo que cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios.

«Hay algo que me llamó mucho la atención. Me habían dicho que había que tener mucho cuidado con sacar fotos en la calle o a gente», comienza diciendo en el vídeo antes de contar la historia de lo que le sucedió en un zoco, que son los clásicos mercados al aire libre que puedes encontrar en Marruecos.

«Obviamente, no he sacado ninguna foto a gente. Estaba en el zoco, que son los puestos y mercaditos. Había una tienda preciosa que tenía el techo como lleno de lanas y telas y todo», narra. «Quisimos sacar una foto con mi amiga y de repente llega, pero sale alguien de la nada y nos dice: ‘¿Quieres problemas, quieres problemas?’», dice sobre el momento de angustia que vivieron en el zoco. «Nosotras le dijimos que ‘sólo queríamos sacar una foto’ al techo. Así que ojo con eso y me lo habían dicho», termina diciendo.

Sobre sus vacaciones en Marruecos, esta influencer también publicó otro vídeo para dar un consejo a las personas sobre lo que tienen que hacer antes de visitar Marruecos. «Esto es lo que tienen que hacer antes de visitar Marruecos», reza el titular del vídeo.

Lo primero es el pensamiento erróneo de que todas las mujeres tienen que ir tapadas. «No, no necesariamente tienen que venir todas tapadas. Si entras a una mezquita con el hombro tapado. Hace mucho calor, así que recomiendo venir con cosas sueltas», cuenta. Otro de los consejos es no regatear y traer efectivo, ya que se tiende a pensar que se puede pagar en todas partes con tarjeta. Por último, antes de ir de vacaciones a Marruecos, también es altamente recomendable sacar un seguro «porque aquí todo el mundo se enferma del estómago».