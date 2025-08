¿Por qué dicen que ha muerto Celine Dion? El origen de los macabros rumores sobre la artista

Celine Dion se ha convertido en noticia. Sin embargo, en esta ocasión, la artista no ha acaparado los titulares de los principales medidos de comunicación por un lanzamiento musical o un hito profesional. La cantante se ha convertido, nuevamente, en el blanco de un nuevo bulo de Internet. Y es que, se ha viralizado la falsa noticia de su fallecimiento. Una información que no es verídica y que comenzó a circular a principios de este mes de agosto. Pues, en plataformas como TikTok no han sido pocos los vídeos que han asegurado que la canadiense había perdido la vida.

A través de imágenes antiguas y recursos digitales, incluso con el uso de inteligencia artificial, miles de fans se alertaron al pensar que podría ser verdad. Por ello, todos acudieron a Internet para buscar información al respecto y garantizar lo que tanto se difundía por redes sociales. Pero, la respuesta es clara: Celine Dion está viva y continúa tratándose de la complicada y poco común enfermedad que padece. Y es que, como es bien sabido por su público, ha sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPR).

Los vídeos macabros que han puesto en duda la salud de la cantante han utilizado sus mejores armas para engañar a los usuarios de redes sociales. Y es que, han empleado música melancólica, subtítulos falsos y, en algunos casos, voz clonada por inteligencia artificial. Una serie de ediciones que han conseguido engañar a muchas personas.

Pero, cabe señalar que no es la primera vez que Dion se ve envuelta en este tipo de bulo. Hace unos años, las redes sociales también se inundaron de información falsa respecto al estado de salud de la cantante. Numerosos rumores macabros que fueron desmentidos en todo momento por el entorno más cercano de la artista.

El público ha sido conocedor, de cierta manera, del sufrimiento que está viviendo la cantante. Pues, tras el lanzamiento de su documental I Am: Céline Dion, estrenado el pasado 2024, se pudo ver el gran impacto que ha tenido la enfermedad en la vida de la canadiense. Además, se mostró cómo tuvo que cancelar su gira mundial debido a que no se encontraba preparada para ponerse al frente.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida (SPR) que padece Celine Dion?

Según indican varios registros, es una enfermedad neurológica autoinmune que afecta el sistema nervioso central. Es poco frecuente y se caracteriza por causar rigidez muscular progresiva y espasmos musculares dolorosos. Una terrible situación que dificulta al que la padece la capacidad de hablar y moverse.

Celine Dion fue diagnosticada con esta enfermedad en el 2022 y, desde entonces, se ha centrado principalmente en luchar contra el dolor que padece. Por ello, se ha visto obligada a limitar su agenda profesional. Pero, lamentablemente hasta la fecha, la enfermedad no tiene cura. Por lo tanto, el único remedio que hay es tratarla con medicamentos y acudir a terapias. Una enfermedad rara a la que Celine Dion, como persona pública, ha querido darle visibilidad.