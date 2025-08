La hermana de Michu, contra Gloria Camila: «Cucarachas las que traía ella desde que entró en España»

Hace un mes, la prensa del corazón se vio consternada con la noticia del fallecimiento de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega y madre de su única hija, Rocío. Desde entonces y en un gran número de ocasiones, hemos podido ver a Tamara, hermana de la gaditana, en diversos programas de televisión, donde ha aprovechado la oportunidad para cargar contra la familia de Ortega Cano, especialmente contra Gloria Camila. Tras las declaraciones de la hija de Rocío Jurado en Fiesta el pasado fin de semana, la hermana de Michu no ha dudado un solo segundo en responder a través de una intervención en Vamos a ver. De esta manera, y como era de esperar, ha vuelto a arremeter contra la hija de Rocío Jurado: «La cucaracha es ella porque es inhumana y las cosas cambiarían si fuese otra clase de persona. Cucarachas las que traía ella desde que entró en España».

Lejos de que todo quede ahí, quiso mostrarse muy crítica con Gloria Camila, volviendo a poner en duda que se preocupe de su hermano José Fernando: «No sé a qué quiere llegar porque no va a llegar a nada. No se responsabiliza. El hermano cobra una paga del Estado que la pagamos todos y ella va a entrevistas a la televisión con pantalones de 200 euros». Por si fuera poco, durante su intervención en Vamos a ver, la hermana de Michu quiso ir mucho más allá: «No tiene ni un detalle de educación. Kiko se hace un poco cargo de José Fernando porque está mal. Mi hermana creo que me contó algo de que tuvieron una pelea». De esta forma, y aprovechando la oportunidad que se le brindó de responder, Tamara desmintió las informaciones que aseguraban que tanto ella como si familia vivían en un edificio en condiciones precarias.

Es más, se llegó a afirmar que ha habido hasta tiroteos. Una noticia que, evidentemente, preocupó mucho a la propia Gloria Camila. «Es una empresa que fue la que construyó esto y ya no arregla nada», comenzó explicando Tamara, y añadió: «Allí no hay boquetes de tiroteos, lo que pasa es que hay unas pintadas por un par de personas conflictivas».

Respecto a su vínculo con José Fernando Ortega y las informaciones que aseguraban que trató de ligar con él, la hermana de Michu quiso mostrarse tajante: «Que hablen de mí todo lo que quieran y más porque no. Yo a José Fernando solamente le tengo un poco de sensibilidad como humano. De ahí a que yo me fije en él o me guste, pues no porque además no es mi prototipo».

Por si fuera poco, quiso dejar algo muy claro: «Encima ha sido pareja de mi hermana y yo siempre he respetado a sus parejas, igual que ella ha respetado a las mías y eso te lo aseguro al 100%». Sea como sea, es más que evidente que Tamara no va a dudar en aprovechar cada ocasión que se le presenta para seguir atacando a la familia de Ortega Cano, especialmente a Gloria Camila. ¿Cuándo terminará esta guerra? Solamente el tiempo lo dirá.