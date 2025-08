La vez que Ana Obregón y Ramón García participaron en la Vuelta a España

La televisión de los años 90 era muy distinta a la ahora, pero también se puede decir lo mismo de la industria musical, aunque hubo dos presentadores de televisión que consiguieron saltar de las pantallas de los espectadores a sus reproductores de CD o de cintas de cassette. Estamos hablando de Ana Obregón y Ramón García, que en el año 1996 eran las dos grandes estrellas de la televisión gracias a dos programas míticos como ¿Qué apostamos?, el Grand Prix del Verano y series como Hostal Royal Manzanares, en la que actuaba Obregón junto a Lina Morgan. Lo que muchos no recuerdan, o no quieren recordar, es que se lanzaron a sacar un disco y llegaron a ser la canción oficial de la Vuelta a España.

En aquel momento, los dos gozaban de un éxito enorme y las audiencias de sus programas y series, tanto juntos como separados, conseguían hacer que La 1 fuese líder de audiencias indiscutible durante mucho tiempo sin que Antena 3 y Telecinco pudieran hacerle sobra. La conexión con el público era enorme, tanto que hasta ellos eran los cantantes de las sintonías del programa de apuestas, mientras que Ramonchu cantaba en solitario la del ‘programa del abuelo y el niño’. Era evidente que ninguno de los dos cantaban bien, pero esa era parte de la magia del programa, ya que en muchas ocasiones debían atreverse a destrozar una canción en directo como castigo, además de las míticas duchas cuando perdían las apuestas.

En aquel momento el éxito fue enorme, tanto que TVE recibió muchas peticiones para que las canciones de esos programas se vendiesen en las tiendas de discos, algo que ninguno de los responsables pensaba que pudiera pasar nunca. Tan grande era el interés, que decidieron hacerlo, pero las cosas en aquel año 1996 funcionaban muy diferentes en la música sin redes sociales, YouTube o Spotify.

Tal y como explicó Ramón García en una visita a El Hormiguero en 2021, los responsables de la cadena decidieron que no podían vender sólo dos canciones, por eso tuvieron que grabar un disco completo cantado por García y Obregón, que más adelante sonaría en la Vuelta a España.

«En un día nos metimos a grabar la Obregón y yo e hicimos este engendro», recordaba con humor el vasco. En aquel momento decía que se habían vendido «tres discos», aunque lo cierto es que se vendieron muchos más, ya que eran dos de las personas más conocidas del país en aquel momento. Recordemos que Obregón era casi cada semana portada de las revistas del corazón.

Tan grande fue el éxito que RTVE Música, el sello que publica los discos de la Orquesta y Coro de RTVE, decidió publicarlo con la ayuda de Darío Varona. Se trata de un productor que en años año 80 trabajó con grandes como Miguel Bosé, pero que tenía la complicada tarea de conseguir que los dos presentadores no desafinasen, algo mucho más complicado en una época en la que el famoso ‘autotune’ no existía o no se conocía como tal, aunque había otras herramientas (no llegaría a utilizarse hasta 1998 gracias al disco Believe, de Cher).

Para seguir dando promoción a programas como ¿Qué apostamos? y el Grand Prix, decidieron que ellos también pusieran voz a la canción oficial de la Vuelta a España de 1996, recordada por muchos por ser la de la retirada de Miguel Indurain del ciclismo. En concreto, lo fueron con la canción Pienso en ti, que acompañó durante tres semanas a los espectadores. Por suerte aquella fue la primera y última vez que grabaron un disco.