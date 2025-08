La figura de Fernando Alonso se agranda en el declive de Lewis Hamilton

Quizá estemos asistiendo al peor momento de la carrera deportiva de Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari reconoció en el último Gran Premio de Hungría no ser lo suficientemente bueno para llevar a su equipo a la gloria. «Soy un inútil, necesitan cambiar de piloto», admitió el siete veces campeón del mundo. Al mismo tiempo, Fernando Alonso cosechaba su mejor resultado de la temporada con un quinto puesto.

La rivalidad de ambos pilotos ha cumplido en este 2025 la mayoría de edad con los dos compitiendo todavía en la Fórmula 1, aunque la edad parece estar tratando mejor a uno que a otro. Mientras que Hamilton está siendo vapuleado sistemáticamente por su compañero Charles Leclerc en Ferrari, Fernando Alonso no sólo está plantando cara, sino venciendo con claridad a Lance Stroll en esta segunda parte de la temporada.

El asturiano acaba de cumplir 44 años sin mostrar un ápice de pérdida de rendimiento al volante, mientras que Hamilton ya cuenta con 40 primaveras y un evidente retroceso que le ha llevado a estar fuera del podio en toda la temporada. De hecho, si no sube al cajón en la próximas cuatro carreras, Lewis se convertirá en el peor piloto debutante de la historia en la escudería del Cavallino Rampante.

Fernando Alonso, por su parte, está más que enfocado en su carrera en la Fórmula 1 de cara a un 2026 donde hay un cambio de normativa y donde espera que los diseños de Adrian Newey le devuelvan a los puestos cabeceros. Hamilton, en el otro lado, no ha confirmado siquiera su presencia en ese año aunque tiene el contrato más caro de toda la competición.

Precisamente, Ferrari estará lamentando el hecho de haber echado a Carlos Sainz para traer a Hamilton cuando el madrileño obtenía muchos mejores resultados que su predecesor y ni de cerca cobraba la millonada que mensualmente se embolsa Lewis. Todas las comparativas le salen mal al británico, aunque quizá la de Fernando Alonso sea la más dolorosa.

Fernando Alonso ya le retrató en 2023

La última vez que ambos pilotos dispusieron de coches competitivos o parejos fue en 2023 cuando Fernando dejó un adelantamiento para el recuerdo a Hamilton en el Gran Premio de Bahrein. El asturiano también le ganaría la partida aquella temporada subiendo ocho veces al podio por sólo seis del entonces piloto de Mercedes.

El británico, con sus últimas declaraciones, no ha hecho más que prender la mecha de los rumores acerca de su futuro y recordar a los aficionados que Fernando Alonso sólo hay uno. Con 44 años, el asturiano sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla con una conducción magistral y una lectura de las carreras única. Hamilton, por contra, está demostrando que si no tiene el mejor de los mejores coches quizá no pueda competir al máximo nivel.

La Fórmula 1 espera más expectante que nunca conocer la decisión de un Hamilton que, de retirarse, podría provocar un efecto dominó inesperado en el Gran Circo. Nadie es capaz de aventurarse a adivinar lo que hará Ferrari, pero para nada es descabellado que puedan desandar sus pasos con Carlos Sainz. Sería justicia poética.