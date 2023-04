El adelantamiento de Alonso a Hamilton en Bahrein, elegido como el mejor de marzo

Los aficionados han elegido el adelantamiento de Fernando Alonso a Lewis Hamilton en Bahrein como el mejor del mes de marzo. El piloto asturiano se ha llevado el primer premio al adelantamiento del año después de sorprender al británico en Bahrein. El español demostró una vez más por qué es el mejor piloto de la parrilla, encuentra huecos donde nadie los ve.

Thank you to everyone who voted 🙏

Here's the winning move + Fernando receiving the new @cryptocom Overtake of the Month Award! #F1 pic.twitter.com/RaQ35P2R2K

— Formula 1 (@F1) April 3, 2023