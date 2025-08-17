Abalde abandona la concentración de España para el Eurobasket por lesión

Alberto Abalde abandona la concentración de la selección española de baloncesto y será baja para el Eurobasket 2025, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre, debido a una rotura miofascial en el aductor corto en su pierna izquierda que se produjo en el encuentro amistoso de este sábado ante Francia. El jugador del Real Madrid se retiró nada más comenzar el partido en París y, tras las pruebas realizadas, se le ha detectado una lesión que le impedirá estar a las órdenes de Scariolo en el campeonato continental.

El español sufrió una lesión en el encuentro celebrado en París-Bercy, en el primer minuto del partido, y no regresó con el equipo, lo que hacía presagiar una posible lesión. Este domingo, los servicios médicos de la selección española han confirmado la dolencia que sufre y que le impedirá estar en la cita de este verano.

«Las pruebas realizadas han confirmado una lesión muscular miofascial de grado II en el aductor corto de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es de entre 2 y 3 semanas, por lo que el jugador deja la concentración y comenzará su tratamiento de recuperación», indica el comunicado.

De nuevo, un problema muscular impedirá al alero del Real Madrid estar en un torneo oficial, después de que el pasado verano también abandonara la concentración de la selección española debido a unos problemas musculares y le impidiesen formar parte de la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Abalde se ve obligado a abandonar la concentración de La Familia y no podrá estar con la Selección en el Eurobasket», amplió la FEB. Así, España todavía continúa a la espera de saber el alcance de las lesiones del base Alberto Díaz y el pívot Santi Aldama, que no viajaron junto al resto del equipo este sábado a Francia y que también son duda de cara al Europeo. Por ello, Scariolo tuvo que llamar a llamar a los jóvenes Guillem Ferrando e Isaac Nogués para completar la convocatoria. Tampoco estuvo Darío Brizuela, en su caso por una sobrecarga, aunque se espera que esté recuperado a tiempo para la cita.