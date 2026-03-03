Adriana Nanclares: «La decisión de que juegue Misa o yo no nos corresponde, lo importante es estar aquí»

Vuelve a escena la Selección y lo hace con la fase de clasificación para el Mundial 2027. Una fase de grupos de lo más exigente, puesto que sólo se clasifica la primera de cada grupo y en el de España se encuentra también Inglaterra. Sin Cata Coll, lesionada, pero con Misa Rodríguez de vuelta a una portería donde se ha convertido en una de las fijas Adriana Nanclares (Miranda de Ebro, 2002). La guardameta del Athletic espera una nueva oportunidad como la que tuvo en la Eurocopa, aunque reconoce que lo importante «es estar» entre las 23 elegidas.

La portera atiende a OKDIARIO antes de que la Selección inicie su camino para Brasil. Allí defenderán título, aunque si hay un mantra que se repite en Las Rozas es que primero hay que clasificarse. No será fácil y, aunque hay también una repesca en la que pueden sacar el billete para ese Mundial, Nanclares deja claro el objetivo para esta fase: «ser primeras de grupo».

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra de vuelta con la selección?

RESPUESTA: Muy feliz. Al final, venir aquí siempre es un premio. Supercontenta de poder estar en otra convocatoria y disfrutar con las mejores.

P: Quería preguntarle por el fuerte golpe en la cabeza que sufrió ante el Real Madrid hace poco más de un mes. ¿Qué pasó y cómo lo vivió?

R: Sí, bueno, fue un susto gordo. Lo mejor es que no me acuerdo de nada. Entonces, para mí como si no ha pasado. Pero es cierto que la recuperación fue un poco más lenta debido al fuerte golpe. Lo mejor es que ya estoy bien y puedo permitirme hacer de todo, porque perdí la conciencia de esos tres días de antes y los dos después. No me acuerdo. Fue buen susto, pero por suerte todo se quedó en eso. Las pruebas salieron bien y necesitaba tiempo para recuperar.

P: ¿Cuándo empezó a recuperar la conciencia?

R: En el momento yo más o menos sabía lo que decía, pero no era muy consciente y realmente yo no me acuerdo del momento. Fue a partir de los dos días siguientes cuando empecé a fijar un poco los recuerdos.

P: ¿Cómo fue la recuperación y la vuelta a entrenar?

R: Al principio tuve que pasar unos días en casa. El cuerpo solo me pedía dormir. Volví a la ciudad deportiva, pero todavía me mareaba, tenía alguna visión borrosa y el tema del equilibrio… no estaba muy a gusto. Hasta que no me sintiera cómoda no podía volver. Ya perfecta por suerte. Se ha quedado en un susto. El cuerpo en estas situaciones manda y cuando me sentí preparada volví supercontenta.

P: En los últimos años ha habido muchos cambios en la portería, con Misa, Sullastres, Eunate, Salón… pero usted siempre está.

R: Es cierto que estos últimos años soy habitual, pero cada vez entra más gente en la portería. Eso significa el nivel que estamos dando todas. Es una suerte poder tener grandes compañeras y que el puesto esté más reñido.

P: Ahora no está Cata, pero vuelve Misa. ¿Qué expectativas tiene para este parón?

R: Para mí lo principal es estar aquí. Estar entre las 25 convocadas es lo primordial. Luego es una decisión que no nos corresponde. Aquí venimos a disfrutar, a plasmar lo que hacemos en el club y decide la entrenadora.

P: ¿Cómo vivió la Eurocopa, empezando como segunda portera y luego jugando?

R: Fue una oportunidad de poder participar y sentirme partícipe con las mejores. Cata siempre ha demostrado un nivel grandísimo y para mí es un lujo estar con ella. Supercontenta de haber podido disputar esos tres partidos.

P: ¿Cómo lleva alternar roles entre club y selección?

R: Muchas veces todas queremos jugar, pero para mí lo importante es estar aquí, competir y estar preparada. Hay que saber tener los dos roles y competir desde la titularidad y desde la suplencia.

P: ¿Cómo están integrando a las nuevas jugadoras?

R: Son jugadoras que han pasado por la Sub-23. Todas conocemos el modelo de juego y lo que queremos como equipo. Tenemos días para entrenar y mejorar.

P: ¿Cómo afrontan estos partidos clasificatorios con tanta exigencia?

R: Sólo se clasifica la primera de grupo. El objetivo es claro: ser primeras. Cada vez los rivales nos conocen más. Hay que apretar los dientes y estar alerta para llevarnos la victoria.

P: ¿Cómo ven la clasificación para el Mundial?

R: El Mundial queda todavía queda bastante lejos. Lo primero es clasificarnos como primeras. Luego pensar los objetivos en el Mundial. Todas las selecciones ya nos miran con respeto y hay que seguir trabajando para que nos sigan mirando así.

P: ¿Piensan ya en Inglaterra o van paso a paso?

R: Nos tenemos que centrar ahora mismo en el martes, luego en el sábado. Soy de las que va pasito a pasito.

P: ¿Cómo gestionan la presión tras los últimos títulos?

R: Más que exigencia, cada una tenemos nuestra propia autoexigencia. El alma del equipo es que no nos conformamos con poco. El título de la Liga de Naciones ha quedado atrás y la gente ya te está pidiendo cosas nuevas.

P: ¿Echan de menos partidos amistosos para probar cosas distintas?

R: Al no jugar amistosos y ser todo clasificatorios siempre tienes la obligación de ganar. Pero para eso estamos. En el club ya nos hemos expuesto a partidos complicados. Aquí tenemos una exigencia extra que es ganar.

P: ¿Cómo valora su temporada en el Athletic?

R: Tuvimos un inicio complicado, luego remontamos y jugamos grandes partidos. Este último tramo ha sido más complicado. El mes de enero se nos hizo largo y nos penalizó. Somos un equipo joven con ambición y hay muchas cosas por mejorar.

P: ¿Existe riesgo de desmotivación en esa zona media de la tabla?

R: Los puestos están bastante juntos. Puedes ganar dos partidos y ponerte quinta. El objetivo está claro: no dejarnos llevar e ir a por ello.

P: ¿Qué expectativas tiene de cara al futuro y al Mundial 2027?

R: Lo principal es estar aquí en una lista. Cada vez está más complicado poder estar. Para mí es un orgullo venir y disfrutar con las mejores. Toda convocatoria que venga, bienvenida sea y apretar los dientes para merecer seguir estando aquí y, por qué no, jugar.