España ya conoce el camino de clasificación para el Mundial femenino 2027: otra vez ante Inglaterra

La selección española femenina conoce ya sus rivales en la fase de clasificación para el Mundial 2027, torneo que se jugará en Brasil, y en el que España parte como defensora del título logrado en 2023. El equipo actualmente entrenado por Sonia Bermúdez se medirá a Inglaterra -actual campeona de Europa, precisamente ganando a España en la final-, Islandia y Ucrania.

Encuadrada en el grupo 3 de la Liga A, España tendrá un durísimo enfrentamiento contra Inglaterra, con quien ya se midió en la fase de grupos de la Nations League y, sobre todo, repitiendo el enfrentamiento de la última final de la Eurocopa. Allí ganó Inglaterra en penaltis. Este doble duelo con Inglaterra es para la fase de clasificación al Mundial 2027 y la última final de este torneo fue un España-Inglaterra, ganada por la selección española.

En el sorteo celebrado este martes en Nyom, España era cabeza de serie al ser, además, la número uno del ranking FIFA. Una vez concluida la fase de grupos, en la que jugarán seis partidos, la que quede en primer lugar tendrá su billete directo al Mundial, mientras que las segundas y las terceras clasificadas jugarán unos playoffs. España se jugará contra Inglaterra esa primera plaza, ya que Islandia y Ucrania son selecciones mucho más débiles que no deberían crear ningún tipo de problema.

El próximo Mundial del año 2027 tendrá 32 selecciones -al igual que el anterior-, de las que Europa tiene 12 plazas, 11 directas y una extra a través de una repesca. De un Mundial a otro, muchas cosas han cambiado en España: ha habido dos presidentes más en la Federación (Rocha y Louzán) y dos entrenadoras en el equipo, Montse Tomé y ahora Sonia Bermúdez.

La fase de clasificación arrancará en la primera ventana FIFA de 2026, que tendrá lugar entre el 23 de febrero y el 4 de marzo, y terminará en junio, con la disputa de las dos últimas jornadas de esta fase de grupos. Ahí se conocerán las cuatro primeras clasificadas de las 11 que aportará UEFA a ese Mundial 2027, que serán las campeonas de grupo de la Liga A. Las otras siete saldrán de la repesca, que tendrá lugar entre octubre y noviembre de 2026.