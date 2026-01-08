El parche viral que el Barcelona ha adoptado para la Supercopa en el que luce sus títulos

El FC Barcelona estrenó ante el Athletic Club un parche en su camiseta con el que mostró su palmarés en la Supercopa de España. El conjunto culé lució en la manga derecha de su equipación el número 15 en un parche dorado. El Barça ostenta la condición de líder del palmarés de este torneo, que desde la campaña 2019/20 cambió su formato para pasar a disputarse en una final a cuatro que ha contado con Arabia Saudí como sede única desde entonces.

El equipo que dirige Hansi Flick buscará su decimosexto título de Supercopa de España en la final del domingo (20:00 horas), donde ya espera rival tras superar con contundencia (5-0) al Athletic Club. Su contrincante saldrá del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se disputa en la tarde de hoy en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda. En la pasada final, el Barça se impuso por 5-2 al conjunto merengue para ampliar a dos su ventaja en el palmarés del torneo.

El parche que adornó la camiseta blaugrana para el duelo de semifinales ante el Athletic Club, despertó ciertas críticas. Equipos de la entidad del FC Barcelona acostumbran a lucir con orgullo el número de Ligas o Champions que han levantado. Sin embargo, hacerlo con la Supercopa de España, en este caso, se debe a su condición de vigente campeón del torneo que enfrenta a los cuatro equipos más destacados en las competiciones domésticas durante la última temporada. El propio Barça superó a un Athletic Club que, al enfrentarse los blaugranas al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, clasificó a la Supercopa por su cuarto lugar en Liga.

El Real Madrid buscará en el derbi mantener su idilio con el torneo desde el cambio de formato. En las seis ediciones desde que se implantara la final a cuatro en Arabia Saudí, el conjunto merengue ha sumado tres títulos y dos subcampeonatos. Únicamente cayó en las semifinales en la temporada 2020/21, en la que el Athletic se impuso al Barça en la final. La kryptonita particular del Real Madrid ha sido su eterno rival, contra el que perdió las finales de 2023 (3-1) y 2025 (5-2). En cambio, los blancos se impusieron en las semifinales de 2022 (3-2) y en la final de 2024 (4-1).

El Barcelona busca un doblete sin precedentes

Desde el cambio de formato para la temporada 2019/2020, ningún equipo ha logrado revalidar título en la Supercopa de España. Después de imponerse en la última edición, el Barça puede lograr ser en mantener su condición de campeón del torneo. Los culés, además, no habían logrado alcanzar la final en temporadas consecutivas desde que la Supercopa se disputa en Arabia Saudí en formato de final a cuatro. Tanto Real Madrid -en busca de su tercera final seguida- como Atlético de Madrid -no levanta el título desde la 2014/15- tratarán de evitar el doblete culé.