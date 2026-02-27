Ha llegado la hora de la verdadera Champions. Los equipos españoles afrontarán la muerte súbita en las eliminatorias después de una fase previa en la que han tenido que sudar la gota gorda para encauzar su supervivencia en la máxima competición europea. Barcelona, Real Madrid y Atlético están a la espera de conocer sus rivales en los octavos de final y están expectantes de un sorteo plagado de trampas y cocos que quieren evitar a toda costa para tener más opciones de estar en Budapest.

El camino no ha sido sencillo para los cinco equipos de la Liga que participaron en la segunda edición del nuevo formato. Villarreal y Athletic no tuvieron opción de pelear con una soñada clasificación, ni siquiera para entrar entre los 24 primeros para aspirar a un billete en los playoffs. Un poco más de suerte, pero no suficiente, tuvieron los equipos madrileños. Ni Real Madrid ni Atlético quedaron en el top-8. Ambos pincharon más de la cuenta ante rivales inesperados y tuvieron la carga extra de jugársela en los dieciseisavos ante Benfica y Brujas respectivamente. El único que pudo descansar fue el Barcelona, que logró colarse en la última jornada y el que gozará con la ventaja de jugar la vuelta en casa.

Un sorteo que definirá todo el camino de la Champions

Con el cambio en la UEFA de revolucionar la competición, en el sorteo que se celebrará este viernes a partir de las 12.00 horas se trazará el camino de los 16 equipos hasta la final. Es decir, en Nyon se sabrá el hipotético camino de los españoles en casa de que sigan avanzando de rondas. Lo único que ya está escrito antes de que salgan las urnas es que Real Madrid y Atlético irán por un lado diferente del cuadro. Es decir, no habría derbi madrileño hasta la final.

Respecto a los octavos, todos los que quedaron entre los ocho primeros están a la espera de cuál de sus dos posibles rivales se enfrentarán en octavos de final…y lo cierto es que hay cocos que pueden complicar bastante tener a los nuestros en las siguientes fases. Pero, llegado a este momento, todo rival es complicado toque el que toque.

La ronda de octavos de final se jugará este mes de marzo, con el partido de ida el 10 y 11 y la vuelta el 17 y 18 de ese mismo mes. Por ello, no habrá ningún sorteo más y todos los equipos sabrán todo el camino hasta la final del próximo 30 de mayo en el Puskás Arena.

El Real Madrid y el posible enésimo duelo contra el City de Guardiola

El Real Madrid fue el último de los tres que logró su pase a los octavos. Terminó noveno en la clasificación después de pinchar ante rivales como Liverpool, City y Benfica. Tanto con Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa, el conjunto blanco ha tenido serias complicaciones para avanzar de ronda.

Se cobraron su venganza con el equipo de José Mourinho y ganaron el primer ‘match ball’ de la Champions antes de lo que les hubiera gustado. Los posibles rivales del Real Madrid son el Manchester City o el Sporting de Portugal. El deseo del conjunto blanco es evitar un enésimo enfrentamiento con los de Pep Guardiola. Los ingleses han mejorado respecto a la edición anterior (el Madrid fue su verdugo) y esta campaña ya vencieron en el Santiago Bernabéu. Eso, sumado con al hecho de que la vuelta sería en el Etihad, hace que no quieran verse las caras de nuevo. Un coco que quiere evitar y que esperan que la suerte les acompañe enfrentándose contra los portugueses para volver a ir a Lisboa.

El Barcelona, mejor clasificado y pero afortunado

El FC Barcelona no ha tenido suerte en cómo ha evolucionado la Champions. Pese a ser el único español en el top-8, los de Hansi Flick se enfrentarán sí o sí contra un rival complicado. Aunque no ha tenido que jugar una ronda extra, los culés jugarán octavos contra Newcastle o PSG. Frente a las urracas ya se enfrentaron en la liguilla, donde salieron airosos ganando 1-2, pero sufriendo ante un rival muy físico, estilo Premier League. El gran coco sería el PSG. Contra los de Luis Enrique no tuvieron la misma fortuna en la fase previa y perdieron en Montjuic. Los franceses estuvieron cerca del desastre en los playoffs frente al Mónaco después de sufrir en el Parque de los Príncipes. En caso de clasificarse, en su camino podría verse con el Atlético en cuartos o en semis contra el Real Madrid.

El Atlético, sí o sí a Inglaterra

El Atlético ya sabe que le tocará enfrentarse en octavos de Champions ante un rival inglés, pero existe una gran diferencia de nivel entre ambos: Liverpool o Tottenham. Tercero y cuarto respectivamente en la clasificación, el conjunto de Simeone quiere evitar al equipo de Slot. Los ‘reds’ son los cocos, aunque en otras cosas han demostrado saber meterles el guante. Tampoco les va bien en Inglaterra, donde son sextos peleando meterse en una plaza europea.

Pero es el Tottenham el que está en una situación crítica. La temporada pasada se salvaron ganando la Europa League y este año está peleando por no caer en el descenso de liga donde apenas está cuatro puntos por arriba de la zona roja. Sería un rival mucho más asequible para pasar a cuartos a pesar de que la vuelta sea lejos del Metropolitano. Sí o sí, el Atlético tendrá que jugarse la partida en Inglaterra, y eso en medio de la ilusión de ganar la Copa del Rey si terminan eliminando al Barcelona el próximo martes.