Betis y Celta buscan evitar a la Premier en octavos de la Europa League

Real Betis y Celta de Vigo esperan rival en octavos de final de la UEFA Europa League. Los béticos evitaron el playoff tras finalizar en cuarto lugar en la fase de liga, por lo que contarán con ventaja de campo en su duelo ante Nottingham Forest o Panathinaikos. Un camino diferente llevará el conjunto gallego, que jugará la vuelta fuera de casa en su eliminatoria ante Olympique de Lyon o Aston Villa.

Los dos equipos españoles presentes en la Europa League buscan evitar en octavos a los conjuntos de la Premier League en el sorteo de este viernes a las 13:00 horas. Más complicado lo tiene un Celta que se medirá a uno de los dos primeros de la liguilla. Como primer clasificado finalizó la fase de liga el Olympique de Lyon.

El conjunto francés, que contará con el refuerzo de Endrick para las eliminatorias -no pudo ser inscrito para las dos últimas jornadas- sorprendió con siete victorias. El Olympique de Lyon superó en la tabla al Aston Villa, principal favorito al título y posible rival del Celta en octavos. Los ingleses buscarán el título, y la plaza Champions, en la competición fetiche de Unai Emery.

Otro viejo conocido del fútbol español como Rafa Benítez también podría cruzar sus caminos con un conjunto de nuestro fútbol. El ex técnico del Celta dirige en la actualidad al Panathinaikos, que ha accedido a la ronda de octavos tras superar al Viktoria Plzen en penaltis. El otro posible rival del Betis es el Nottingham Forest. El equipo de la Premier League no está firmando una buena campaña a nivel doméstico, pero los conjuntos ingleses -bien lo saben los béticos- siempre presentan una gran amenaza en Europa.

Clasificados a octavos de la Europa League

La ronda de octavos de final reunirá a los ocho equipos vencedores del playoff con el Top 8 de la fase de liga, exentos de jugar esta eliminatoria previa. Los 16 candidatos a levantar el título el próximo 20 de mayo en Estambul entrarán en juego en duelos a doble partido que se disputarán el 12 y el 19 de marzo. Los ocho primeros clasificados de la liguilla disputarán en casa los encuentros de vuelta.

El sorteo de los octavos de final de la Europa League, en el que Betis y Celta esperan rival, se celebrará inmediatamente después del de su ‘hermano mayor’: la Champions. Los dos clubes españoles con vida en esta competición europea conocerán sus rivales minutos después de que lo hagan Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano también aguarda su enfrentamiento en octavos de la Conference.

El desempeño de los seis equipos españoles con vida en competiciones europeas es clave de cara a los intereses de la Liga. El campeonato español está en disposición de repetir como cupo extra para la próxima Champions, lo que otorgaría la posibilidad de disputar esta competición al quinto clasificado; condición que aprovechó el Villarreal la pasada temporada. Por tanto, el rendimiento de Celta y Betis en la Europa League será parte importante de este trabajo. Estos son los equipos clasificados a octavos de final de la Europa League.