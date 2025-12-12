9-1 y gracias: el asombroso dato de la Premier contra la Liga de Tebas esta temporada en Europa

A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de liga de la Champions, el duelo directo entre los equipos de la Liga y la Premier se ha saldado con un 9-1 favorable a los ingleses. La derrota del Real Madrid ante el Manchester City ha cerrado el registro entre entre los clubes de ambas ligas, con un parcial de 21 goles a cinco y una única victoria; la del FC Barcelona en Newcastle (1-2) en la primera jornada de la competición.

El único equipo que cuenta sus partidos por victorias en esta fase de liga también es inglés. El Arsenal está firmando un inmaculado camino en Champions, con seis triunfos, 16 goles a favor y sólo uno en contra. El conjunto que dirige Mikel Arteta tiene garantizado su puesto en el Top 8 a falta de dos jornadas, y varios equipos Premier podrían seguir su camino. En cuarta posición se sitúa el Manchester City, que ha superado en la tabla al Real Madrid tras su reciente triunfo para colocarse en cuarta posición. El resto de clubes ingleses, como Liverpool (9º), Tottenham (11º) Newcastle (12º) y Chelsea (13º) acechan los puestos de cabeza.

Los equipos de la Premier League amenazan a los dos únicos conjuntos de la Liga de Tebas que se sitúan dentro del Top 8. Real Madrid y Atlético de Madrid ocupan la séptima y octava posición, respectivamente, y deberán contar sus partidos por victorias en las dos últimas jornadas para asegurar su pase directo a octavos de final. El FC Barcelona, por su parte, deberá ganar los dos encuentros que le restan y esperar a que le acompañen el resto de resultados.

El balance con la Premier, un lastre en la Champions

El paupérrimo balance de la Liga ante la Premier ha afectado directamente a sus posibilidades de establecerse en el Top 8 de la fase de liga de la Champions. Los dos equipos madrileños únicamente han caído derrotados ante conjuntos ingleses. Ambos perdieron en Liverpool -los merengues por 1-0 y los rojiblancos por 3-2- y prolongaron su mala racha ante Arsenal (4-0) y Manchester City (1-2). El Barça también perdió de manera estrepitosa ante un rival directo como el Chelsea (3-0), con el que empata a 10 puntos en la tabla.

El duelo directo ante la Premier también ha lastrado a Athletic Club y Villarreal en su objetivo de entrar entre los 24 primeros. El ‘Submarino Amarillo’, que sólo ha sumado un punto en seis jornadas, perdió en casa ante Tottenham (0-1) y Manchester City (0-2). Los leones, por su parte, a dos puntos del puesto 24 de la tabla; cayeron a domicilio en Newcastle (0-2). Los malos resultados en la fase de liga, además, complican la obtención de la quinta plaza adicional para los equipos españoles. Un premio que se logró la pasada campaña y que aprovechó el Villarreal para clasificar a Champions desde la quinta posición en Liga.