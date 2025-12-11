Tebas presume de bajar la piratería un 60% mientras el precio del fútbol roza máximos históricos

Javier Tebas ha celebrado que la lucha contra la piratería, uno de sus grandes objetivos en los últimos años, va muy bien y como dato ha especificado que en España se ha reducido en un 60% en el último año. Sin embargo, esa bajada considerable de la piratería no se nota en el precio para el que sí paga, que sigue dejándose mucho dinero por ver la Liga.

Tebas, con su habitual triunfalismo, ha explicado que la leve subida de ingresos por derechos audiovisuales para el ciclo 2027-2032, que superará los 6.000 millones de euros, se debe a la mejora del producto que ofrece la Liga y también a la lucha contra la piratería.

Sin embargo, el precio para ver el fútbol en España no baja, todo lo contrario, sube y sube. Si la lucha contra la piratería va viento en popa, como dice Tebas, se debería notar también en lo que pagan aquellos que sí ven el fútbol de forma legal. Pero los precios no bajan.

España sigue teniendo uno de los precios más altos de toda Europa para ver su fútbol, algo que nunca cuenta Tebas, y según datos de inicio de temporada, para ver todo el fútbol -incluida la Liga- hay que pagar entre 81 y 115 euros en sus tarifas más baratas, depende del operador que se tenga y de la fibra y móviles que se tengan con las compañías. Y los precios pueden subir una vez empiece el año 2026.

Tebas ha hecho de la lucha contra la piratería uno de sus grandes objetivos, pero el precio del fútbol sigue disparado para cabreo de los aficionados. Celebras bajar la piratería, pero sigues teniendo unos precios altísimos para ver tus partidos. En España hay un grave problema con el dinero que hay que pagar para ver el fútbol nacional (también el internacional), haya mucha o poca piratería, que, como es lógico, está unida a lo que cuesta ver ese producto.

«Todas las competiciones nacionales de Europa vienen bajando o no tienen crecimiento. Cuando uno ve ese contexto, que los demás bajan o se mantienen y nosotros subimos cerca del 10% hay que preguntarse por qué. No es fruto de la casualidad y tampoco del mercado. Viene motivado por una lucha muy importante contra la piratería, la hemos reducido un 60% en España en el último año, y por el trabajo con los clubes en la mejora del producto audiovisual», dijo Tebas para celebrar la bajada de la piratería, pero sin decir absolutamente nada del precio que tienen que pagar aquellos que sí ven su Liga por las vías legales.

«A veces no se conoce bien el problema complejo de la piratería. Las grandes compañías de piratería, que las hay, tecnológicamente están mucho más avanzadas que muchos broadcasters importantes de televisión. Van por delante. Su negocio es robar y cuando sale la legislación ya vamos por detrás. Hay actores como Google y Amazon que están empezando a colaborar, que son parte importante y cuesta tomar medidas a nivel legislativo contra estas grandes corporaciones tecnológicas», añadió Tebas.