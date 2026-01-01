Los retos del deporte español para 2026

Con el 2025 entrando en su recta final, los balances del año comienzan a quedar atrás y los objetivos para el 2026 pasan a ocupar su lugar. El deporte español ha acumulado indudables éxitos en el año que concluye, tanto en lo individual como en lo colectivo, que espera igualar o superar en 2026. En el primero de ellos destacan nombres como los de la atleta de marcha María Pérez, Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí y Marc Márquez. En el apartado colectivo sobresalen la victoria de la selección femenina de fútbol en la UEFA Nations League y del equipo español en los 4×400 femeninos del Mundial de Relevos.

Entre lo negativo, destaca el ‘bajón’ en deportes acostumbrados a sembrar alegrías en el aficionado español, como baloncesto y ciclismo. Tampoco se han celebrado grandes éxitos entre los clubes españoles que compiten a nivel continental, aunque varios de ellos han rozado la gloria. Estos son los diez grandes retos que se presentan para el deporte español en 2026, con el Mundial de fútbol del próximo verano como la cita más esperada.

En busca de la segunda estrella

España se presentará a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá como una de las grandes favoritas al título. La selección de Luis de la Fuente ha acabado el año como primera clasificada del ranking FIFA, superando a Argentina. Precisamente, la vigente campeona del mundo apunta a ser la principal rival de La Roja en el camino hacia la segunda estrella. Antes, ambas selecciones medirán sus fuerzas en la Finalissima -el 27 de marzo- en Catar.

Alcaraz busca completar el Grand Slam

El 2025 en el planeta tenis ha vuelto a estar marcado por el dominio aplastante del binomio Sinner-Alcaraz. El italiano y el español se han vuelto a repartir por igual los cuatro grandes torneos. En la lucha por el número uno, Alcaraz se llevó palma, y buscará defender su posición ante un Sinner que acabó el año en plena forma. El gran objetivo del murciano, que afrontará el año sin Ferrero en el box, es levantar el último Grand Slam que falta en su colección: Australia.

Para el resto del tenis español, Davidovich buscará su primer título ATP tras la mejor temporada de su carrera y se esperan progresos en las carreras de las dos grandes promesas de la raqueta, como Martín Landaluce y Rafa Jódar. En el femenino, Paula Badosa buscará sobreponerse a sus problemas físicos; mientras que Jessica Bouzas intentará seguir su escalada en el ranking WTA.

La ansiada ’33’ de Fernando Alonso

En el automovilismo, Fernando Alonso sigue acaparando los focos del deporte español. El asturiano no ha podido contar con un buen rendimiento de su Aston Martin en 2025, y espera mejorar las prestaciones para el próximo Mundial. Alonso sigue persiguiendo su ansiada victoria 33 en la Formula 1. Carlos Sainz, por su parte, espera mantener las grandes sensaciones y los resultados que ha cosechado en la recta final del año, de nuevo en el equipo Williams. Ambos estarán en el estreno del Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre.

Prolongar el gran momento del fútbol femenino

La selección femenina de fútbol ha vuelto a ‘tocar metal’ en 2025, consolidando el gran momento que atraviesa el fútbol femenino español. España alcanzó la final de la Eurocopa, cayendo en los penaltis ante Inglaterra, pero se sobrepuso -cambio de seleccionadora incluido- para terminar el año con una brillante victoria en la UEFA Nations League, con goleada y récord de asistencia en la final en el Metropolitano. El combinado nacional buscará la clasificación al Mundial de 2027, donde podría luchar por revalidad el histórico título de 2023. En lo individual, Aitana Bonmatí levantó su tercer Balón de Oro, reafirmando el dominio un premio que ha acabado en manos españolas por quinto año seguido.

‘El octavo’ de Marc Márquez

2025 fue el año del regreso de Marc Márquez a la cima del motociclismo. El de Cervera conquistó su séptimo título de MotoGP -noveno con sus victorias en 125cc y Moto2- seis años después de su último entorchado. Dominó con puño de hierro un Mundial en el que su hermano Álex fue segundo, y vuelve a estar en la terna de favoritos para 2026. De volver a coronarse como campeón en MotoGP, superaría a Valentino Rossi en títulos y empataría con Giacomo Agostini con ocho campeonatos de la máxima categoría del motociclismo.

El relevo del baloncesto español

El Eurobasket del pasado verano supuso el fin de ciclo definitivo del baloncesto español. Una tendencia que se venía arrastrando desde los últimos Juegos Olímpicos y el Mundial, pero que se confirmó de manera definitiva tras el batacazo en la primera fase del campeonato continental. ‘La Familia’ inicia un nuevo camino, con Chus Mateo en el banquillo, y con una apuesta por la juventud.

Santi Aldama, el jugador llamado a liderar la selección, ha dado un paso adelante en Memphis. Hugo González, por su parte, está rindiendo muy por encima de lo esperado en su temporada rookie en los Celtics. Ambos, sumados al buen hacer de los ‘exiliados’ en la NCAA (campeonato universitario de Estados Unidos) como Aday Mara, Baba Miller o Mario Saint-Supéry son los casos a vigilar en el relevo generacional de nuestro baloncesto.

La hora del atletismo

El atletismo español viene de firmar un año en el que ha sobrepasado las previsiones más optimistas. «Una de las mejores temporadas de la historia», en palabras de Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFAF). Los atletas españoles han conseguido medallas en todas las modalidades y categorías internacionales. La principal protagonista ha sido María Pérez y su doblete de oro en los 20 km y 35 km marcha, secundada por el relevo femenino; con oro en el 4×400 metros y plata en el 4×100. Los grandes resultados en categorías inferiores anticipan un 2026 con un buen recuento de alegrías para el atletismo español.

Reponerse a la ‘pájara’ del ciclismo español

2025 no ha sido el año del ciclismo español. Por primera vez, ningún ciclista de nuestro país ha alcanzado el Top 10 de la clasificación general en alguna de las tres grandes vueltas. El ‘bote’ en forma de etapas en estas carreras se ha quedado en cinco, con Juan Ayuso adjudicándose tres de ellas. A todo ello hay que añadir la imagen de las protestas propalestinas durante La Vuelta a España, que desembocaron en el infausto final en Madrid. Juan Ayuso vuelve a ser la gran esperanza para el pedal español en 2026, donde se espera que tenga un papel más protagonista tras dejar atrás su etapa en UAE y fichar por el Lidl-Trek.

Continuar la racha en los Juegos Olímpicos de Invierno

Una de las primeras grandes citas del 2026 son los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que se disputan entre el 6 y el 22 de febrero. La delegación española tiene el objetivo de ampliar una racha sin precedentes. Por primera vez, España ha obtenido una medalla en dos citas olímpicas consecutivas; y en tierras italianas buscará apuntarse la tercera. Las opciones principales de lograrlo pasan por nombres como los de Queralt Castellet y Lucas Eguibar (snowboard), Oriol Cardona (esquí de montaña) o la pareja formada por Olivia Smart y Tim Dieck (patinaje artístico).

Jon Rahm, la cabeza del golf español

El golfista vasco definió su año 2025 como «fantástico» en un mensaje a sus seguidores el día de Navidad. Rahm no ha logrado ganar su tercer major esta temporada, pero fue uno de los líderes de la victoria europea en la Ryder Cup. El español se anotó su tercera Ryder, la primera de ellas en suelo estadounidense. Rahm comenzará su año en el LIV Golf Riyadh, torneo del circuito saudí.