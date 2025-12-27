Ferrero da más detalles de su separación con Alcaraz: «Hay ciertas cosas que que no he podido aceptar»

Juan Carlos Ferrero ha dado más detalles de su separación con Carlos Alcaraz. El número uno del mundo y el preparador valenciano rompieron a final de este año después de no haber llegado a un acuerdo cuando se reunieron las dos partes. Desde el comunicado oficial, ambos han dado su versión de los hechos, dejando algún mensaje que invita a la reflexión de lo que pasó detrás del culebrón que ha sacudido el mundo del tenis.

Ferrero reconoció que en los últimos días había recibido mucho apoyo, algo que «le había servido para valorar el trabajo realizado durante siete años junto a Alcaraz». Un periodo en el que lograron 24 títulos juntos y seis Grand Slams, dejando un legado que le permite marcharse «muy tranquilo», pero a la vez «sorprendido por el impacto que ha tenido su labor». Sin embargo, el entrenador subrayó que la ruptura nunca fue por conflictos deportivos ni personales. De hecho, asegura que «la temporada había sido muy positiva y no hubo problemas ni con Carlos ni con su entorno», pero había cosas en las que no coincidían.

«Se me mandó el nuevo contrato y había que revisarlo y como ya he dicho, pues bueno, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se veían en el contrato nuevo y bueno, se lo hice saber y al final pues no se llegó a un acuerdo y ya está. Pero presencial no fue», confesó Ferrero. «No había muchas cláusulas, pero eso queda entre nosotros. Creo que las cosas que no estamos de acuerdo deben quedarse en privado. Por mi parte, no va a salir», dijo.

Desde entonces, tampoco han tenido contacto: «No hemos hablado desde entonces. Tiene que estar tranquilo para entrenar y que pase un poco el tiempo para que se calmen las cosas. Más adelante me pondré en contacto con él para hablar y quedar absolutamente que esté todo bien». Un futuro que no quería perderse, puesto que él siempre quiso seguir entrenando al murciano: «Debe seguir creciendo como tenista. En mi cabeza tenía que seguir formándolo porque todavía tiene muchas cosas que aprender y va a tener muchas experiencias. Mi idea era continuar y evolucionar a nivel tenístico y como persona por las experiencias a diario que tiene la pista y fuera de ellas», expresó en una entrevista a RNE.

Ahora que Samu López asumirá su cargo, Ferrero le ha deseado toda la suerte del mundo: «Yo quiero que siga siendo igual. Él tiene bastante experiencia como para estar ahora mismo sólo. Irá yendo a todos los torneos junto con el resto del equipo y cuando necesite algo de ayuda supongo que también viajará a su hermano. Aun así, Ferrero no cierra la puerta a una segunda etapa entrenando a Alcaraz: «Yo ya lo he dicho, la relación que he tenido con Carlos, decir un no rotundo sería algo que no siento desde dentro de mí. Yo no pienso eso y no la cerraré por la amistad que me une a él y a todo el equipo», zanjó.