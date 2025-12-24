Ferrero explica los motivos de su ruptura con Alcaraz: «No hemos estado de acuerdo en ciertos temas»

Juan Carlos Ferrero ha roto su silencio después de que Carlos Alcaraz anunciase que dejaba de ser su entrenador a partir de 2026. Una decisión que sacudió el mundo del tenis acerca de las razones que podían haber detrás de que el murciano quisiese dejar que le preparase el hombre que había estado a su lado desde que se convirtió en tenista profesional.

Una semana después de que Alcaraz diese el bombazo, Ferrero ha querido salir par explicar todo lo que había ocurrido días antes de que se anunciase la decisión: «Todo parecía que iba a seguir bien. Cuando se acaba un contrato se tiene que ver ciertas cosas y había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Uno tira para un lado y el otro para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos», explicó Ferrero.

Una de las cosas que más sorprendió fue que, pocos minutos después de que Alcaraz publicase su comunicado, Ferrero aseguró que a él «le hubiese gustado seguir». Unas palabras que confirmó: «La relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No hemos tenido peleas en ningún momento. La entrada de Samuel ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado», confesó en una entrevista en Marca.

Juan Carlos Ferrero se hizo cargo de la carrera de Alcaraz en el 2018, cuando el tenista tenía 15 años, y todavía no estaba en el circuito ATP gracias, en gran parte, a la mediación de su agente, Albert Molina. Ferrero, que entre otros dirigió parte de la carrera del alemán Alexander Zverev, apostó por el murciano, al que ayudó a alcanzar el top 100 en el 2021 y a ganar su primer título ATP en Umag, en el 2021 y su primer Masters 1000, en Miami, en el 2022.