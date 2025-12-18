Ferrero tiene sustituto: Samu López será el primer entrenador de Alcaraz

Todo acaba. Después de un año, el mejor de Alcaraz en su carrera deportiva culminado con el premio a Ferrero como mejor entrenador del curso, sus caminos se separan. «Hemos sido un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán logrando grandes éxitos. Ojalá hubiera podido continuar», expresó el ya ex entrenador del murciano. «Es muy difícil para mí escribir este post», dijo Alcaraz.

Se acabó el viaje conjunto, cada uno afronta su camino por separado con los sueños cumplidos. Según ha podido confirmar OKDIARIO, Samu López queda como entrenador principal del murciano para 2026. Será él quien viaje a Australia para tratar de conseguir el Open de Australia, el principal objetivo de Alcaraz este año.

Samu, como entrenador de la academia de Ferrero, ha seguido los pasos de Carlitos y poco a poco fue teniendo un papel más importante en su carrera hasta el punto de sustituir a Ferrero en algunos torneos. A partir de 2025 se integró de manera constante con Alcaraz. En el próximo Open de Australia será la cabeza visible pero no actuará como entrenador principal a lo largo de todo el curso.

El binomio entre tenista y entrenador ha tocado metal en el Masters 1.000 de Miami 2022 y Queen’s 2023, además de dos apariciones más. En la edición de Queen’s y en el Open de Australia de hace dos años, cuando Ferrero no pudo acompañar a su pupilo debido a una operación en la rodilla que le obligó a mantener reposo. «Creo en él. Confío en Samu al 100%. Tiene muchísimos años de experiencia»

Su nuevo entrenador fue un modesto tenista que se sumó a Antonio Martínez Cascales, mentor de Ferrero y patriarca actual en la fundación de la academia asentada en Villena (Alicante), en 1990. Como entrenador en el circuito ATP, Samuel López tiene una significativa carrera habiendo entrenado a nombres tan diversos como Santiago Ventura, Nicolás Almagro y Guillermo García López antes de Pablo Carreño. Se mirada atisba ahora a Carlos Alcaraz.