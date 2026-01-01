El inesperado movimiento de Harry Styles que ha hecho saltar las alarmas: ¿nuevo álbum a la vista?

Ha sido una espera muy larga, de eso no cabe duda. Pero, por fin, parece ser que los fans de Harry Styles ya comienzan a ver la luz al final del túnel. Y es que, sin previo aviso y después de casi tres años de ausencia, el artista británico ha vuelto a sorprender con un nuevo lanzamiento. Un estreno que ha pillado a todos por sorpresa y que ha activado todas las alarmas. Pues, parece que, ahora sí, el cantante vuelve pisando fuerte a la industria musical. Un regreso muy esperado y que tiene lugar tras el éxito global con su Love On Tour, del disco de Harry’s House y, lamentablemente, del fallecimiento de su querido amigo y compañero Liam Payne.

«Me habéis dado recuerdos que durarán toda la vida, más de lo que podría haber soñado. Gracias por vuestro tiempo, vuestra energía, y vuestro cariño. Ha sido un honor haber tocado para vosotros y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo», escribió en su último comunicado. «Cuidarnos entre nosotros, os veré de nuevo cuando el momento sea el correcto. Tratad bien a la gente. Os quiero más de lo que jamás sabréis», concluyó en el 2023. Desde entonces, el británico ha apostado por descansar y recorrerse el mundo. Numerosos viajes donde se le ha podido ver realizando, incluso, alguna que otra maratón. Sin embargo, parece ser que ese momento correcto del que hablaba Harry, ha llegado.

Harry Styles publica ‘Forever, Forever’

El pasado sábado, 27 de diciembre, el canal de YouTube de Harry Styles notificó a todos sus fans la premier de un vídeo muy especial. Presentado bajo el título de Forever, Forever, el joven desató la euforia entre el público. Una notificación que sorprendió a todos, por obvias razones. Por ello, miles de personas no lo dudaron dos veces y estuvieron atentos a este estreno.

¿Anuncio de su nueva era? ¿Presentación de su nuevo proyecto discográfico? ¿Nuevo tour? ¿Anuncio del documental que tanto se ha rumoreado? Una serie de cuestiones que inundaron las redes sociales. Pero, Harry Styles zanjó el asunto con el estreno de un vídeo de 8:32 minutos. Un audiovisual donde recordó los bonitos momentos vividos durante su último show del Love On Tour, en Italia.

‘We belong together’, la frase que podría dar inicio a HS4

Como los fans saben muy bien, el último concierto de la gira destacó por las numerosas emociones que se vivieron de principio a fin. De hecho, el intérprete de As It Was sorprendió a todos con una balada escrita por él, en exclusiva, y tocada al piano. «Escribí esto para vosotros», anunció. Una tierna melodía que sirvió como cierre final a esta bonita aventura. Una serie de vivencias que Harry Styles ha querido plasmar con este vídeo. Todo ello para concluir la pieza con una frase que ha dejado a todos sin palabras.

«We belong together», escribe en el final. Estas palabras están siendo asociadas por muchos como el posible título de su cuarto disco. Pero, nada ha sido confirmado. Y es que, Harry Styles siempre ha sido muy enigmático con sus estrenos. De momento, eso es todo lo que se sabe respecto a la vuelta del británico. Eso sí, todo podría apuntar a que, finalmente, HS4 verá la luz. Muy pronto.