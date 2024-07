Harry Styles reaparece sobre un escenario tras casi un año y emociona a sus seguidores

Love On Tour ha sido una de las giras musicales más exitosas de los últimos años, y las cifras lo reflejan a la perfección. El pasado julio del 2023, Harry Styles se reunió con sus queridos fans para concluir por todo lo alto el tour que tantas alegrías le ha dado. Un encuentro muy especial cuya última aparición tuvo lugar en el Arena Campovolo Music de Reggio Emilia (Italia).

El cantante británico explicó que, tras esa exhausta y emocionante gira por el mundo, se tomaría unas largas vacaciones. Un tiempo para desconectar y trabajar en su nueva música, la cual parece ser que le está sentando de maravilla. De hecho, desde entonces, las apariciones públicas del intérprete de As it was son contadas, situación que ha provocado que sus fans lo extrañen demasiado.

📸 || ¡Más fotos de Harry y Stevie Nicks esta noche en Hyde Park! ©️ mj_hewitt pic.twitter.com/m0hfsaREfD — Harry Styles Spain (@HStylesSP) July 12, 2024

Pero, recientemente, y cuando estaba a punto de cumplirse un año de su último espectáculo, Harry Styles sorprendió a todos al subirse al escenario. Un suceso que tuvo lugar en el espectáculo musical BST Hyde Park, el cual reúne cada año a las mayores estrellas de la música local.

Como buen amigo que es de Stevie Nicks, y haciéndole el favor que ella le pidió, el joven de 30 años se subió al escenario para cantar con la artista. Una puesta en escena completamente inesperada que causó auténtico furor entre los presentes y que, rápidamente, se viralizó en redes sociales. Pues, el mundo estaba siendo testigo del regreso del querido Harry Styles.

«Le pedí a Harry que hiciera esto. Siempre es duro pedirle a alguien que venga y cante la canción contigo cuando estás cantando sobre tu mejor amigo que murió tan repentinamente y tan tristemente» explicó Stevie Nicks. Fue entonces cuando ambos procedieron a cantar una versión única de Landslide.

Better quality of Harry and Stevie Nicks performing “Landslide” at BST Hyde Park – July 12, 2024 pic.twitter.com/WakdOxgzTa — HSNews (@HS_News_) July 12, 2024

Tanto Harry Styles como Stevie Nicks, compartían una bonita amistad con Christine McVie. Por ello, ambas estrellas no dudaron en alzar su voz para rendirle homenaje a la artista fallecida. Un precioso momento con el que se ganaron el aplauso unánime de todos los presentes.

La despedida de Harry Styles tras el final del Love On Tour

Este mes de julio hará un año desde que el británico se vio por última vez con su querido público. Un mes muy señalado, sobre todo para aquellos que lo siguen desde sus orígenes en One Direction, que ha despertado muchas emociones. Pero, Harry Styles no les olvida. Por ello, antes de tomarse sus vacaciones, les compartió una bonita carta a través de sus stories de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

«Comprendo lo complicado que puede ser sentirse realmente insignificante en este mundo, y cómo puede resultar difícil creer que cualquier cosa que hagas pueda marcar una diferencia. Pero os prometo que veo constantemente el impacto de las pequeñas acciones que realizáis y cómo os tratáis mutuamente», comenzó escribiendo.

«Ha afectado a todas las personas a mi alrededor, y también ha impactado a otras personas allá afuera. Es algo mucho más grande. Esto no termina cuando finaliza esta gira. Os animo a que continuéis. Transmitid amor al mundo, porque en estos momentos, realmente lo necesita», concluyó.