Harry Styles cierra su nueva gira mundial con el estreno de una canción

Ha sido una larga travesía pero, como todo buen viaje que se precie, su final ha llegado. Harry Styles dio el pistoletazo de salida a su segunda gira mundial en solitario el pasado septiembre del 2021, bautizándola bajo el nombre de Love On Tour. Sin embargo, poco se llegaba a imaginar el británico, por aquel entonces, que terminaría siendo una de las más largas y exitosas de de su carrera.

170 fechas en todo el mundo con 89 en Estados Unidos, 54 en Europa, 14 en Latinoamérica, 7 en Oceanía y 6 en Asia han sido las llevadas a cabo por el joven de 29 años. Numerosas ciudades, países y fechas que han culminado con broche de oro este pasado sábado 22 de julio en Reggio Emilia (Italia). Por ello, y con motivo de su despedida a estos dos años de tour, el artista no ha dudado en sorprender a sus fans con una canción inédita tocada al piano.

🏠 || ¡Harry tocando la canción que escribió para el último concierto esta noche en Reggio Emilia! ©️ harryscowgirI pic.twitter.com/NRkyGa4dcx — Harry Styles Spain | Fan Account (@HStylesSP) July 22, 2023

Harry Styles acostumbra a cerrar sus conciertos tras tocar uno de sus temas más cañeros, Kiwi. Por ello, no es de extrañar que la sorpresa entre los presentes en el recinto fuese demasiada al ver que el artista no se marchó tras entonar dicho sencillo. Por el contrario, y tras una breve pausa, el intérprete de Love Of My Life se sentó frente al piano y cogió el micrófono para confesar que había compuesto el tema, única y exclusivamente, para esta bonita ocasión.

Seguidamente, durante más de 10 minutos el artista ofreció una preciosa interpretación acompañada de la instrumentación que tanto lo ha caracterizado en esta gira. A pesar de no contar con letra, todavía, los seguidores no han obviado el hecho de que se trata de una balada melancólica. Una puesta en escena con la que Styles ha puesto punto final a la era Harry’s house, su último disco, el cual enlazó con Fine line, el segundo álbum.

Así pues, con esta interpretación a piano, Harry Styles podría haber abierto la puerta a su próximo proyecto discográfico. Un trabajo del que ha asegurado que ya se encuentra cociendo a fuego lento, pero para el que aún no tiene fecha. Con ello, el cantante ha querido despedirse de su público por un tiempo, pues se tomará un más que merecido descanso. Un regreso que no tiene fecha, pero que sus fans ya esperan con ansias.

