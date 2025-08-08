Sale a la luz lo primero que hizo la hermana de Michu tras su muerte: «Se presentó en el banco y…»

Hace dos semanas, la prensa del corazón se vio consternada con la noticia de la muerte de Michu, ex pareja de José Fernando y madre de su única hija, la pequeña Rocío de 8 años. Desde el preciso instante en el que trascendió la noticia del fallecimiento, hemos visto cómo Inmaculada y Tamara, madre y hermana de la gaditana, han intervenido en varios programas de televisión. Entre otras cuestiones, lo han hecho para cargar contra la familia de Ortega Cano, especialmente contra Gloria Camila. Y todo como consecuencia de las dudas respecto a quién se quedará la custodia de la pequeña Rocío. Horas después del entierro ya estaban en un plató, situación que muchos veían incomprensible. Hasta tal punto que estaban convencidos de que esta decisión venía dada por la posibilidad de pagar unas supuestas deudas que dejó la joven. Pero nada más lejos de la realidad.

Los compañeros de Vamos a ver han querido dar a conocer sus opiniones sobre este asunto, pero también han arrojado mucha más luz sobre el tema, aclarando muchas de las dudas surgidas al respecto. Un claro ejemplo lo encontramos en Kike Calleja, que no dudó en hacer el siguiente comentario: «Hay una serie de audios que alguien grabó a Tamara, hablando de las intenciones que tenía de sacar dinero a los Ortega Cano y todo lo que iba a hacer. Si salen, vamos a ver el verdadero sentimiento de Tamara», hizo saber. Fue entonces cuando Alexia Rivas quiso aclarar algo: «Se pone en contacto conmigo una persona que me da pruebas de que ha estado en el colegio con Michu. Esta persona trabaja ahora mismo en un banco y en ese banco lo tenía todo», comienza diciendo. Es entonces cuando la periodista comparte en Vamos a ver un dato verdaderamente impactante, a la par que sobrecogedor.

«¿Qué hace la hermana de Michu el mismo día que se muere Michu? Presentarse en el banco y le dice a la persona que le atiende: ‘Dame todas las cuentas de mi hermana, que quiero saber qué tiene mi hermana’. Eso es lo primero que hace el mismo día que fallece Michu», explicó Alexia Rivas respecto a Tamara, ante el desconcierto de sus compañeros de Vamos a ver. Acto seguido, aclaró que «Michu no tiene ningún tipo de deuda».

La tía de Michu, sobre Tamara: “Si fuera buena persona estaría cuidando de su hijo”

Esa misma tarde, en TardeAR, un reportero se ha desplazado hasta Arcos de la Frontera para conocer el testimonio de más familiares de la ex novia de José Fernando respecto a la guerra mediática que se ha formado. María, tía de Michu, se ha pronunciado sobre Tamara: «Si fuera buena persona estaría cuidando de su hijo». Y añade: «Se preocupan más por ir a la tele, les mueve el dinero».

Luisa, otra tía de la fallecida, está de acuerdo con María: «Eso es mentira todo, no paran de sacar dinero». Lejos de que todo quede ahí, ha querido aprovechar el espacio que le brindaba TardeAR para lanzar un mensaje tanto a Inma como a Tamara, madre y hermana de Michu: quieren que dejen tranquila a Gloria Camila.