Quién es Blanca Suárez: su edad, su pareja y biografía de la actriz

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Blanca Suárez se ha convertido en una de las actrices más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que ha sabido ganarse el respeto y la admiración de miles de personas en todo el mundo por el excepcional trabajo que ha hecho en un gran número de series y películas en las que ha formado parte. Y es que su trayectoria profesional abarca televisión, cine y plataformas streaming, lo que ha hecho posible que su nombre se haya consolidado como sinónimo de popularidad y éxito. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional y a la vida personal de Blanca Suárez, a través de datos como su edad, su pareja y sus proyectos más sorprendentes.

La trayectoria profesional de Blanca Suárez

Nacida el 21 de octubre de 1988 en Madrid, su gran salto a la fama llegó en 2007 tras ser elegida para interpretar a Julia en El Internado, exitosa serie que se emitió en Antena 3. Es un hecho que la joven hizo un excepcional trabajo, por lo que se le abrieron muchas puertas en la industria audiovisual.

Es más, su salto a la gran pantalla llegó de la mano de Pedro Almodóvar con La piel que habito (2011), así como Los amantes pasajeros (2013). Una oportunidad que supo aprovechar a la perfección, puesto que no tardó en consolidarse como una de las actrices más prometedoras de nuestro país. En cuanto a televisión, Blanca Suárez ha formado parte de sorprendentes series como es el caso de El Barco o Gran Hotel.

Pero no todo queda ahí, puesto que se le brindó la oportunidad de trabajar en Las chicas del cable, la primera serie original de Netflix que tuvo una enorme repercusión en España, pero también fuera de nuestras fronteras. Su filmografía incluye otros grandes títulos como son Perdiendo el norte, El Bar o, incluso, Me he hecho viral, entre otros. Por si fuera poco, recientemente, hemos podido verla como protagonista de Respira, en la plataforma de streaming Netflix.

Su vida personal

La madrileña, a pesar de ser una figura conocida, siempre ha tratado de mantener cierto equilibrio entre su intimidad y la vida pública. En cuanto al ámbito sentimental, a lo largo de su vida, Blanca Suárez ha mantenido una relación con diversos rostros conocidos pero, en la actualidad y desde hace unos años, está saliendo con el actor Javier Rey, con quien ha coincidido en numerosos proyectos.

Más allá de su faceta como actriz, lo cierto es que la madrileña se ha convertido en alguien verdaderamente influyente en redes sociales, así como en el mundo de la moda. Hasta tal punto que, durante todos estos años, ha tenido la oportunidad de colaborar con marcas y, a su vez, asistir a eventos de carácter internacional. En resumidas cuentas, Blanca cuenta con una carrera sólida y en constante evolución, pero también está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional.