Los creadores de ‘Stranger Things’ explican el «gran fallo» del final de la serie: «Están ahí, en alguna parte»

Es tremendamente irónico, pero el inicio del 2026 nos ha recibido con una de las despedidas más lacrimógenas en la historia de la ficción televisiva. Stranger Things ha tenido un final a la altura de una serie que casi ha abarcado una década. Aunque por supuesto y como suele ser habitual, el último el episodio no ha contentado a todos los espectadores. Y es que precisamente, una de las críticas principales tiene que ver con una ausencia relevante en la gran batalla final de nuestros héroes contra el gigantesco Azotamentes: ¿dónde está el ejército de demogorgon de Vecna?

(A continuación, revelamos spoilers del capítulo final de Stranger Things).

Desde prácticamente el inicio de Stranger Things, hasta el final de la serie, los demogorgon han sido las criaturas más temibles del Mundo del Revés. Una amenaza constante que ha llegado a terminar con la vida de varios personajes y ser en definitiva, un constante incordio controlado por el poderoso antagonista principal. Sin embargo, cuando Mike y compañía se encuentran enfrentándose a la arácnida criatura mientras Eleven/Once lucha en su interior con Vecna, el público de la plataforma ha advertido que en ningún momento, los soldados brutales del villano aparecen para ayudar a frenar la acometida de los protagonistas.

De esta forma, horas después de la emisión del capítulo El mundo del derecho, las redes se han llenado de memes y críticas ante la ausencia total del ejército de monstruos sobrenaturales en el épico clímax que termina con el malo decapitado y el Azotamentes muerto. No obstante, según los hermanos Duffer, creadores de la serie, esto no es un error y tiene una explicación factible.

Stranger Things: los Duffer explican el final de la serie

Con motivo de la última promoción de Stranger Things, Ross y Matt Duffer, han expresado en una reciente entrevista algunos de los aspectos que se han quedado en un terreno de explicación ambigua para los fans en el final de la serie. Y una de las preguntas más recurrentes ha sido la ubicación de los demogorgon, demoperros, murciélagos y demás enemigos que han aparecido a lo largo de la historia.

«Principalmente, Vecna no esperaba este ataque sorpresa en su territorio. Jamás se lo hubiera imaginado», comenzaba contándole Matt Duffer a The Wrap. En la elaboración del guion, ese enfrentamiento estuvo encima de la mesa. Pero después lo descartaron porque la imponente criatura no tenía esa necesidad:

«Están ahí, en alguna parte. Obviamente, hablamos de tener una batalla de demos además de la del Azotamentes, pero nos pareció más apropiado. ¿Por qué necesita a los demos si el Azotamentes es una cosa gigantesca y puede atacarlos? No necesita a su pequeño ejército de hormigas para atacar, se encargará de esto él mismo (…) No hay una civilización gigante de demos ahí arriba».

¿Qué pasa con Once?

Ante el sacrificio de Once y la alternativa historia que cuenta Mike en la que fantasea con la idea de que esta ha fingido su muerte, los Duffer dejaron claro que era algo que dejaban su destino en «manos del público».

Este 2026, Netflix estrenará el spin-off, Stranger Things: Relatos del 85. Una serie animada que se sitúa cronológicamente entre los sucesos de la segunda y la tercera temporada. Por último, los showrunners quisieron seguir manteniendo en secreto el spin-off de acción real que preparan. Un nuevo capítulo que se desarrollará con otros personajes, en otra época y en una ubicación que no tendrá nada que ver con Hawkins.