‘Stranger Things 5’ se queda fuera de los Globos de Oro 2026: despedida sin gloria para la serie

En el día de ayer, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) dictó su lista con los nominados a la históricamente conocida como la antesala de los Premios Oscar. Una gala donde en lo fílmico, Una batalla tras otra parte como la gran favorita optando a nueve categorías, seguida de cerca por las ocho consideraciones hipotéticas de Valor sentimental y las siete opciones de Los pecadores. Sin embargo, una de las mayores sorpresas se ha dado en el lado televisivo. Stranger Things 5 va a tener un final sin tener siquiera una nominación en los Globos de Oro 2026.

A pesar de su indudable atractivo popular (la última temporada acumula 59 millones de visualizaciones esta semana), Stranger Things nunca ha sido una gran cabeza de cartel en la temporada de premios. Pero llama la atención que en su despedida, los galardones que otorga la HFPA no hayan tenido en cuenta el adiós de Once y compañía. Sobre todo porque anteriormente, la creación de los hermanos Duffer optó a las categorías de mejor drama en 2017 y 2018, incluyendo a Winona Ryder y a David Harbour en las candidaturas individuales a la mejor interpretación en la primera y la segunda temporada, respectivamente. Con el anuncio en la tarde de ayer se confirma no obstante, lo peor. Stranger Things cerrará su historia sin haber ganado nunca un sólo Globo de Oro. Tal y como le ha sucedido a otras valoradas ficciones como Better Call Saul.

‘Stranger Things 5’ se queda sin Globos de Oro

La principal barrera entre la marca Stranger Things y los Globos de Oro se explica por la ausencia de categorías técnicas dentro del certamen. Departamentos y secciones que sí tienen por ejemplo, los Emmy. Los otros grandes premios televisivos han otorgado más de una decena de premios a la serie, brindándole la gloria a través de consideraciones como edición o mezcla de sonido.

El intento de la empresa dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters estuvo ahí, pues se sabe que el estudio envió los cuatro primeros episodios de la reciente última temporada para lograr alguna que otra nominación general y además, todos los miembros del elenco se presentaron como actores y actrices de reparto para la ocasión. Aunque quizás, lo que más hubiesen valorado desde los despachos ejecutivos de Stranger Things es una nominación al mejor drama en los Globos de Oro 2026. Pero desgraciadamente para la productora, esos puestos los ocuparon La diplomática, The Pitt, Pluribus, Separación, Slow Horses y The White Lotus 3.

El regreso a Hawkins

Independientemente del nulo reconocimiento obtenido por Stranger Things 5 en los Globos de Oro, la serie de los Duffer va a concentrar sus esfuerzos en el verdadero objetivo de la propiedad intelectual: ser la serie más vista de la historia de Netflix.

Por delante, todavía quedan cuatro episodios. Los tres siguientes estarán disponibles en la plataforma a partir del próximo 26 de diciembre. Para ver el capítulo final en cambio, tendremos que esperar hasta el día 1 de enero. ¿Estará el cierre de la historia a la altura o será como esas tantas otras series que terminaron sin contentar a nadie?