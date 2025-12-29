Suspenden la prisión al ex alcalde de Linares (PSOE) mientras tramitan su indulto pese a robar 125.000 €

La Audiencia de Jaén ha suspendido la entrada en prisión del ex alcalde socialista de Linares, Juan Fernández, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por apropiarse de 125.000 euros en sobresueldos, mientras se resuelve su petición de indulto. La suspensión es provisional y finaliza el 30 de agosto de 2026; si no se concede el indulto antes de esa fecha, tendrá que ingresar en prisión.

El tribunal ha considerado «razones de prudencia y proporcionalidad» para acceder a esta medida excepcional, ya que el jurado popular que lo declaró culpable se mostró, por cinco votos a cuatro, favorable a un indulto parcial. El magistrado Fernando Moral subraya en el auto que este tipo de suspensión solo se admite en «circunstancias excepcionales», como sería este caso.

Pese a ello, la Fiscalía se opuso frontalmente a la suspensión y ya ha adelantado que informará negativamente cuando se tramite el expediente de indulto, al considerar que Fernández «no es merecedor de tal beneficio ni de la gracia de indulto».

La condena contra el socialista Juan Fernández quedó ratificada en junio de 2024 por el Tribunal Supremo, que desestimó su recurso. La pena impuesta se refiere al cobro, cuando era alcalde y portavoz del grupo municipal socialista en Linares, de sobresueldos mensuales de 1.700 euros en metálico durante seis años. El dinero procedía de las cuentas del grupo socialista, alimentadas con fondos públicos del Ayuntamiento, sin que hubiera conocimiento ni consentimiento del resto del grupo.

El Supremo dejó claro que estos fondos eran públicos y que «destinar los fondos del grupo municipal a un sobresueldo para quien ostenta, con dedicación exclusiva, el cargo de alcalde, es un desvío ilícito de tales fondos». Además, señaló que no se trataba de dietas o indemnizaciones puntuales, sino de una «autoasignación mensual, por una cantidad constante».

Fernández sostiene desde el inicio del proceso que todo es consecuencia de una persecución política tras romper con el PSOE y anteponer, según él, los intereses de Linares a los del partido. En su defensa, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para respaldar su solicitud de indulto, que ya suma cerca de 4.000 apoyos entre formato presencial y digital.

La Audiencia de Jaén ya ha advertido que si el Consejo de Gobierno no resuelve sobre el indulto antes del 30 de agosto de 2026, «quedará sin efecto la presente suspensión» y se ordenará su ingreso en prisión. Precedentes similares en la provincia, como los de los ex alcaldes Francisco Javier Gómez (PSOE) o el ex concejal Andrés Bódalo (SAT), concluyeron con el ingreso en prisión tras no prosperar sus respectivas peticiones de indulto.