Ryan Coogler cree que ‘Los pecadores’ ha sido una especie de descanso de Marvel: «Quería alejarme de eso»

Los Pecadores es una de la revelaciones cinematográficas de la temporada y aunque su el desempeño taquillero y crítico de la historia haya sido excepcional, su director Ryan Coogler tiene claro que no posee ningún interés en convertir el filme en una franquicia. Estrenada a mediados de abril, el relato vampírico que parte de un guion original del propio Coogler consiguió recaudar 350 millones de dólares en todo el mundo, logrando una unanimidad por parte de una prensa especializada que en términos generales celebró la frescura de un tratamiento alejado de las propiedades intelectuales, precuelas, secuelas y cualquier tipo de deriva comercial perteneciente a una IP. Algo que el director dice ahora haberle servido para alejarse del cine de Marvel, dándose un merecido descanso de lo extenuante que puede resultar estar vinculado a un UCM cambiante y con muy poca-o ninguna-libertad creativa.

Coogler siempre ha sido un cineasta realmente interesante. Ya desde sus inicios, marcó un fuerte compromiso autoral con con el cine independiente y el carácter racial de sus historias. Y eso resultó palpable desde su ópera prima, Fruitvale Station (2013). Pero muy pronto, esa mirada de director de proyectos alejados de las sagas parpadeó rápidamente hacia el formato del spin-off, con el estreno dos años después de Creed (2015). La cinta derivada de la saga de Rocky derivó en un salto a Marvel, creando uno de los filmes más exitosos del estudio: Black Panther (2018) y tras ello, firmó guiones endebles como los de Space Jam: Nuevas leyendas (2021) y Creed III (2013), los cuales podían hacer intuir una especie de saturación por parte del realizador. Eso sí, ese precipicio creativo tocó fondo con la espantosa Black Panther: Wakanda Forever (2022). por suerte para él, Los pecadores ha funcionado como una especie de salvavidas que le ha devuelto al redil de poder poner un punto y final a sus narraciones.

Un descanso de las franquicias

Aquellos que esperen una secuela de Los pecadores pueden esperar sentados. Pues, si bien Coogler regresará al mundo de Black Panther con la serie animada Eyes of Wakanda, el director no tiene en mente pervertir un largometraje que siempre planteo como un «todo». Es decir como una experiencia que no bebiese de segundas partes, precuelas ni derivados.

«Quería que la película fuera como una comida completa: aperitivos, entrantes, platos fuertes y postes; quería que estuviera todo incluido. Quería que fuera una experiencia completa. Así fue como me lo pidieron. Esa siempre fue mi intención», le contaba a la revista Ebony.

De esta forma, Coogler terminaba sincerándose con el descanso logrado a través del rodaje de Los pecadores: «Llevo un tiempo haciendo películas de franquicia, así que quería alejarme de eso. Tenía muchas ganas de trabajar en una película que me resultase original y personal, y tenía ganas de ofrecer al público algo original y único».

Además de una hipotética Black Panther 3 en cambio con Denzel Washington, lo que sí está confirmado por parte de Coogler es el desarrollo de un reboot de la serie Expediente X (1993). «Llevo mucho tiempo entusiasmado con Expediente X y estoy deseando volver a verlo. Algunos de esos episodios, si hacemos bien nuestro trabajo, serán realmente aterradores. Intentaremos hacer algo genial y que sea algo para los verdaderos fans de la serie, y quizás encontremos algunos nuevos», le explicaba en su momento al programa Last Podcast on the Left.

¿De qué trata ‘Los pecadores’?

La sinopsis de Los pecadores: «Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida».

Su planteamiento y dirección y banda sonora esconden, la mayoría de las virtudes del trabajo de Coogler. No obstante, el elenco funciona a las mil maravillas gracias a un Michael B. Jordan pletórico que interpreta a los dos personajes principales. El resto del casting se conforma con Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Jayme Lawson, Omar Benson Miller y Lola Kirke.

¿Cuándo llegará gratis al streaming?

Al haber triunfado en la taquilla, Los pecadores ha dilatado bastante su aterrizaje en el streaming. Actualmente, se encuentra en Prime Video bajo alquiler a 12,99€ y con un precio de compra a 16,99€. Pero se espera que antes de la entrada de verano aparezca gratis bajo suscripción en HBO Max, plataforma propiedad de Warner Bros. Discovery, la major que originalmente distribuye el filme.