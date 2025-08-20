Un diputado del PSOE defiende la inmigración ilegal porque hace falta gente que «limpie el culo a los abuelos»

El ex podemita Ramón Espinar, el waterpolista y diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, el policía y portavoz nacional de Vox en materia de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez y el activista musulmán ‘Mohammedypunto’ se han enfrentado este martes en En boca de todos (Cuatro) al portavoz tras el incendio y el destrozo de una iglesia del municipio de Albuñol (Granada) por parte de un joven magrebí. La nota clasista la puso el socialista al decir que hace falta inmigración porque hace falta gente que «limpie el culo a los abuelos».

Mohammedypunto defendió su religión frente al radicalismo: «No he escuchado a nadie de Vox sobre la mezquita quemada ni sobre las agresiones que sufrieron mujeres españolas con novios magrebís en Torre Pacheco. Nosotros no es que no solo no queréis a los inmigrantes es que no queréis a nadie que piense distinto a vosotros».

Vázquez tildó de «mitin» las palabras del activista y volvió a pedir el turno de palabra aunque no le dejaban, por lo que se quejó en directo:” Los excluidos somos nosotros, en medios de comunicación…”. Además, el político recordó que los disturbios de Torre Pacheco fueron creados por el Gobierno, que permitió entrar al pueblo a radicales que en realidad odian a Vox.

Víctor Gutiérrez, secretario de Políticas LGTBI del PSOE, intervino para decirle a Vázquez lo siguiente: «A vosotros la mujer y el colectivo LGTBI os da igual, os resbalan. Utilizáis la lucha de las mujeres y al colectivo LGTBI para señalar a las personas migrantes. La sociedad española os tiene pilladísimos la matrícula y no engañáis a nadie».

Vázquez, lejos de amedrentarse, alegó que: «La sociedad española efectivamente tiene pilladísima la matrícula. De las medidas más radicales que hemos propuesto, que son las deportaciones masivas, un 70% de la población lo apoya».

En esto, Víctor Gutiérrez exclamó: «No vais a deportar a nadie. Si lo hacéis, ¿quién va a limpiar el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo?». El político de Vox respondió: «¿Pero cómo eres tan clasista? Los extranjeros no vienen a limparle el culo a tu abuelo».

Gutiérrez mostró así una actitud clasista cuando sugiere que los inmigrantes son necesarios únicamente para realizar trabajos de baja cualificación como «limpiar el culo a los abuelos» o «recoger la fruta en el campo», reduciendo a los inmigrantes a mano de obra barata destinada exclusivamente a labores que él considera menos dignas.