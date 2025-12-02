Horario del Athletic – Real Madrid: cuándo se juega el partido de Liga y dónde ver por televisión gratis y canal de TV

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Athletic - Real Madrid de la Liga Este Athletic Club - Real Madrid corresponde a la jornada 19 de la Liga y se jugará en San Mamés Xabi Alonso se somete a un examen en San Mamés después los malos resultados que ha obtenido el Real Madrid en las últimas semanas

San Mamés está listo para acoger un auténtico partidazo, que es el que protagonizarán el Athletic Club y el Real Madrid en este choque adelantado que corresponde a la jornada 19 de la Liga. El conjunto merengue ha perdido el liderato y necesita asaltar La Catedral para recuperarse tras el último tropiezo sufrido ante el Girona y que Xabi Alonso pueda ganar una vida extra, ya que está siendo muy cuestionado. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro frenético que se juega en Bilbao.

Cuándo es el partido de la Liga Athletic – Real Madrid

El Real Madrid viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en el partido que corresponde a la jornada 19 de la Liga, el cual hay que recordar que es adelantado, ya que coincidiría con la fecha en la que estos dos clubes -además del Atlético y Barcelona- estarían jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los de Xabi Alonso necesitan la victoria sí o sí, ya que hace unos días volvieron a sufrir un nuevo pinchazo, esta vez ante el Girona, lo que ha dejado muy tocado al tolosarra, que será examinado en San Mamés.

A qué hora es el Athletic – Real Madrid: horario del partido de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Athletic Club – Real Madrid de la jornada 19 de la Liga para este miércoles 3 de diciembre. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este encuentro entre vascos y madridistas en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse incidentes entre los aficionados que obliguen a retrasar el inicio del choque en San Mamés.

Dónde ver gratis en directo el Athletic vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos del campeonato nacional para emitir en exclusiva cierto número de encuentros por jornada en nuestro país fue Dazn. El Athletic Club – Real Madrid de la jornada 19 de la Liga se podrá ver en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que lo incluye, por lo que hay que tener en cuenta que el encuentro que se disputa en San Mamés no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del conjunto bilbaíno, del cuadro de Concha Espina y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Athletic – Real Madrid correspondiente a la jornada 19 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, este medio ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y puedan ver todo lo que suceda en San Mamés.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información previa, narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic – Real Madrid desde una hora y media antes de que comience el choque y cuando acabe publicaremos la crónica y las reacciones relevantes. También podrás disfrutar de la narración de Antonio Esteva en el canal de Youtube y de Twitch de OKDIARIO, que contará todo lo que suceda en San Mamés en este choque de la jornada 19 de la Liga.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic – Real Madrid

Por otro lado, todos los hinchas de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 19 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Y es que emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con San Mamés para narrar todo lo que esté ocurriendo en este frenético Athletic Club – Real Madrid.

Quién es el árbitro del Athletic – Real Madrid y dónde juegan

San Mamés, ubicado en la ciudad de Bilbao y conocido como La Catedral, será el estadio donde se disputará este emocionante Athletic – Real Madrid que corresponde a la jornada 19 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 2013, ya que sustituyó al anterior que tenía el mismo nombre. Tiene capacidad para algo más de 53.300 aficionados y este miércoles se espera un auténtico ambientazo en el feudo de los leones para animar a los suyos a tratar de conseguir el triunfo ante el conjunto de Concha Espina.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que imparta justicia en este Athletic Club – Real Madrid de la jornada 19 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo Suárez estará analizando todas las jugadas polémicas en el VAR para, si considera oportuno, avisar a su compañero para que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda, entre los dos banquillos de San Mamés.