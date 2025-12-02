Alineación del Real Madrid contra el Athletic: Xabi apuesta por el físico

La alineación del Real Madrid para el encuentro que medirá a los blancos contra el Athletic en San Mamés tendrá varias novedades respecto al equipo que empató contra el Girona el pasado domingo en Montilivi. El Real Madrid está obligado a ganar tras empatar en las tres últimas jornadas de Liga. Alaba, Huijsen, Mendy y Carvajal son las bajas que tiene el técnico vasco.

En la portería estará Courtois, que volvió a ser clave contra el Girona. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, mientras que por el costado izquierdo tiene muchas opciones de jugar Alvaro Carreras tras descansar en Montilivi. La pareja de centrales apunta a ser la formada por Rüdiger y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni es intocable en el corte, mientras que a su lado lo normal es que repita Camavinga tras el mal partido de Arda Güler en Girona. Valverde atacará por la derecha, Bellingham tratará de generar juego por la izquierda, mientras que los delanteros serán Vinicius y Mbappé.

Situación límite

En el vestuario del Real Madrid se respiran «malas vibraciones» y hay «malas sensaciones». El empate contra el Girona del pasado domingo mandó al traste todo lo conseguido unos días antes contra el Olympiacos en Atenas. Los blancos volvieron a fallar y la situación es más que complicada. Por ello, el partido contra el Athletic se antoja muy importante para el futuro del proyecto de Xabi Alonso.

En la caseta madridista hay varios grupos de jugadores que tienen claro que Xabi Alonso es uno de los mayores responsables de la situación que está viviendo el equipo, pero son más los que empiezan a mirarse a ellos mismos. Hay varios sectores de futbolistas que reconocen que ellos deben mejorar mucho para sacar adelante una situación que se complica partido tras partido.

El Real Madrid sabe perfectamente que el duelo contra el Athletic es muy importante. Los blancos podrían no soportar con dificultades un nuevo pinchazo en Liga y el futuro de Xabi Alonso se vería muy cuestionado. Parece complicado que alguien se plantee cesar al entrenador tras este encuentro dentro de la cúpula madridista, aunque una derrota grosera le pondría en una situación difícil de superar.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Athletic en San Mamés: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Vinicius y Mbappé.