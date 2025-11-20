Carvajal quiere volver antes de final de año

Dani Carvajal se está machacando en Valdebebas para regresar lo antes posible a la dinámica de grupo junto a sus compañeros. El lateral derecho del Real Madrid y los servicios médicos del club blanco no descartan que el de Leganés vuelva a jugar antes de que acabe 2025. El capitán blanco se marca como objetivo el duelo liguero contra el Alavés, que se disputará en Mendizorroza el próximo 14 de diciembre, o el partido contra el Sevilla que servirá para poner punto final al año futbolístico en el Santiago Bernabéu.

Carvajal trabaja día tras día en Valdebebas con la intención de volver cuanto antes. Su meta es hacerlo antes de que finalice 2025, y para ello sigue un plan exigente bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Su progreso en las últimas semanas está siendo notable y en el club confían en que pueda recortar plazos, por lo que el deseo de reaparecer antes del final de año es más que real. Lo que sí parece seguro -si no surge ningún contratiempo- es que estará al cien por cien para el encuentro contra el Betis, el primero de 2026, y, por supuesto, para la Supercopa de España que disputarán los blancos en Arabia Saudí. Las semifinales serán ante el Atlético de Madrid y el capitán llega con sed de venganza.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Un año complicado

El 2025 de Dani Carvajal ha sido especialmente duro por culpa de la grave lesión que sufrió el 9 de octubre de 2024 en el duelo entre el Real Madrid y el Villarreal en el Santiago Bernabéu. El defensa dedicó muchos meses a su recuperación, centrado en volver a los terrenos de juego en el mejor estado de forma posible. Recortó plazos y logró participar en el Mundial de Clubes, disputando 19 minutos en la semifinal contra el PSG.

Con el inicio de la presente temporada, su participación fue más habitual. El lateral ha jugado ocho partidos en lo que va de curso, y habrían sido más si no hubiera sido sancionado con dos encuentros en la Champions tras ser expulsado frente al Olympique de Marsella. Después, una dolencia muscular y esta última lesión de rodilla han provocado que los últimos meses de 2025 no hayan sido tan positivos como esperaba. Aun así, confía en terminar el año de la mejor manera posible: jugando.