El Real Madrid tiene que fichar a un central

El Real Madrid anoche se fue a la cama con la duda de si Rüdiger podría jugar el partido ante el Atlético de Madrid a causa de nuevas molestias en su rodilla. En unas horas, escribo este artículo antes del partido, saldremos de dudas, pero de lo que no cabe opinar mucho es de la inestabilidad física de la defensa del Real Madrid en los últimos años.

Las terribles lesiones de Militao, en dos ocasiones, Carvajal, Mendy y Alaba han deparado problemas recurrentes para ellos una vez se han logrado recuperar. Ello ha llevado a la carga excesiva de minutos en estos mismos jugadores o en los que están sanos en cada momento con lo que los problemas aumentan de manera progresiva.

Tampoco ha habido suerte: Huijsen y Trent se han incorporado recientemente al club, pero también han sido presa de lesiones de diferente tipo. En el caso de Trent, ya lleva dos lesiones moderadamente serias y Huijsen acumula sobrecargas continuamente. Quizás el joven central español todavía está en ese proceso de acomplamiento a lo que supone jugar cada tres días con enorme presión.

El caso es que es recurrente que el Madrid disponga sólo de dos centrales sanos en partidos importantes y no es infrecuente que da actuar de central un jugador que no acostumbra a desempeñarse en esa posición. Ante esta realidad que se ha debido en parte a la mala suerte y en parte a la falta de reacción del Madrid, considero que el club está obligado a actuar en el mercado y cuanto antes. Sin desdeñar opciones de la casa como Jacobo o Joan Martínez, el Madrid debe incorporar a un central de garantías que pueda rotar con Militao y Huijsen.

El dinero no debería ser una excusa: Alaba liberará un importante salario y si se conforma la salida de Rüdiger, también el alemán descargaría la masa salarial. Por tanto, introducir a un central que podría llegar incluso libre de contrato y añadir a un canterano debería ser casi obligagtorio para el club presidido por Florentino Pérez. La mejor manera de preservar el talento defensivo que tiene el Madrid es introducir piezas que permitan dosificar los esfuerzos. No será en enero ya que el Madrid esprecia esa ventana, pero sí debería ser en junio. Apunten los nombres de Konaté, Guéhi y Schlotterbeck, aunque el alemán no acaba contrato en 2026.