Rüdiger es duda para el derbi por unas molestias en la rodilla

El Real Madrid vivirá las horas previas al derbi de semifinales de la Supercopa de España que medirá a los blancos con el Atlético de Madrid en Yeda pendientes de Antonio Rüdiger. El alemán se ejercitó al margen en la sesión previa al encuentro por unas molestias en la rodilla y, en estos momentos, es duda para el partido. Si, finalmente, no puede jugar, su posición en el centro de la defensa la ocupará Huijsen.

Rüdiger sigue sufriendo por culpa de la rodilla. El alemán continúa sintiendo molestias, lo que le impide poder jugar con normalidad cuando ésta le duele. Hay que recordar que Huijsen fue baja contra el Betis por unas molestias musculares, pero se ha recuperado para este torneo. En un principio, iba a ser suplente, pero las opciones que tiene ahora de comenzar de inicio junto a Asencio son muchas.

El futuro de Rüdiger

La idea del Real Madrid es ofrecerle un año más de contrato, rebajando su salario. En los próximos meses ambas partes se sentarán para llegar a un acuerdo, pero parece que no será complicado. Y es que la prioridad de Rüdiger es clara: continuar en el equipo blanco. El central tiene decidido que desea vestir una temporada más la camiseta blanca. El alemán es feliz en Madrid, plenamente integrado en el vestuario, y siente el cariño de la afición, mientras que desde la entidad valoran enormemente su compromiso y sacrificio durante la pasada temporada.

No es para menos. Rüdiger fue un ejemplo de entrega, jugando buena parte del curso con intensos dolores de rodilla. A sus 32 años, acumuló 4.539 minutos en 56 partidos. Finalmente, una lesión en la rodilla lo obligó a pasar por el quirófano y perderse el tramo final de la Liga.