Radiografía de Huijsen: así afronta el central del Real Madrid la presión de su nueva vida

El 2025 de Dean Huijsen ha sido todo un vaivén de emociones. El joven central del Real Madrid ha pasado de la calma de Bournemouth, donde jugaba sin apenas presión, a formar parte de la selección española y, poco después, ser fichado por uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso, sigue siendo una incógnita en muchos aspectos, pero nadie duda de que está llamado a ser un central generacional, capaz de marcar una época.

Con tan sólo 20 años, Huijsen se encuentra ya sumido en el frenesí y la exigencia del fútbol de élite, una realidad que ha tenido que asimilar con rapidez. En su corta carrera, ha vivido experiencias en diferentes equipos y ligas, pero es en el Real Madrid donde de verdad está forjando su futuro y donde está experimentando una maduración acelerada, de esas que sólo los grandes clubes pueden ofrecer.

Uno de los aspectos que más destacan de él es la forma en la que se adapta al juego. El joven defensor se ha ganado el respeto por su afinidad con el estilo de Xabi, algo que le facilita el proceso de integración en el equipo. Sin embargo, aunque ya ha dado pasos importantes, es consciente de que aún queda mucho por recorrer. La transición al Real Madrid no es sencilla para nadie, y Huijsen sabe que, como le recuerda constantemente el entrenador madridista, aún debe seguir trabajando.

Fuera del campo, Dean tiene una personalidad reservada. Aquellos que le conocen bien aseguran que, tanto dentro como fuera del vestuario, es alguien tranquilo y, a veces, casi silencioso. Entre risas, se comenta que si hubiera una fiesta, Huijsen sería «el último al que invitarían», ya que su carácter introvertido choca con la imagen más extrovertida que muchos imaginan de un futbolista joven. Esta calma, sin embargo, podría ser una ventaja en un entorno tan exigente como el del Real Madrid, donde la presión y los ruidos externos son constantes. Algo que ya ha podido experimentar en estos primeros meses.

Un jugador en constante movimiento

Desde un punto de vista técnico, quienes le conocen desde sus inicios explican que Huijsen necesita moverse constantemente durante los partidos para mantenerse concentrado. Este dinamismo refleja su enfoque mental en el juego: si se queda estático, su nivel de concentración tiende a caer, pero si está en movimiento y mantiene el ritmo, se convierte en un jugador sumamente centrado. Su estilo de juego requiere de energía constante, un ritmo que le permite rendir a su máximo nivel.

El ruido real del Madrid

Si bien Huijsen ha jugado en entornos ruidosos, como Italia o en su etapa en Bournemouth, el Real Madrid le ha enseñado que la presión aquí es de otro calibre. En Inglaterra, el resultado de un partido, ya fuera victoria o derrota, no parecía tener tanto peso. En cambio, en el club blanco, las críticas y la atención mediática son constantes, y Dean todavía está en proceso de aprender a lidiar con ellas. Un aprendizaje necesario en un club donde la presión es parte del día a día y donde los ruidos externos pueden convertirse en una distracción si no se gestionan correctamente.