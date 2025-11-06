Dean Huijsen volvió a dejar dudas en Anfield. El central no estuvo a su mejor nivel ante el Liverpool y abrió otra vez un debate que, hasta hace no tanto, ni se contemplaba. Pero la realidad es que el internacional español ha estado mal en todas las grandes citas que ha jugado como madridista: en el derbi del Metropolitano, en el inicio contra el Barcelona y frente a los ingleses, por no recordar su actuación en el Mundial de Clubes, cuando fue expulsado en los cuartos de final cometiendo un error de juventud.

Xabi Alonso confía ciegamente en Huijsen y está seguro de que será un jugador generacional, pero al mismo tiempo también tiene claro que debe trabajar más. En el cuerpo técnico madridista consideran que es tan bueno que, a veces, puede pecar de confiado y, al mismo tiempo, están convencidos de que debería esforzarse más para ser aún mejor.

Huijsen está demostrando que tiene un sinfín de cualidades para ser central del Real Madrid durante muchos años, pero Xabi se ha encargado de darle un aviso para que sea más profesional y más trabajador, ya que está convencido de que en su figura hay un central para muchos años.

Un central generacional

Dean Huijsen tiene tan solo 20 años. Tiene por delante muchas cosas que mejorar, muchos aspectos que pulir, pero lo que es una evidencia es que el central del Real Madrid y de la selección española está llamado a reinventar su posición, su trabajo, la forma en la que siempre hemos entendido la faceta de zaguero. Con el madridista, esa visión está llamada a cambiar por su manera de entender el juego.

Xabi Alonso está consiguiendo que el central tenga cada vez un papel más importante. De alguna manera, el internacional español entiende su posición como la del primer creador de juego. Es decir, el primero que inicia una jugada, ya sea filtrando un pase que conecta directamente con el ataque o apoyándose en los centrocampistas, con un sentido mucho más definido que el de dar simplemente un pase al pivote para que sea este quien empiece a construir el fútbol.

Huijsen entiende la posición de central como la de un creador. Sí, su principal faceta es defender y evitar que los ataques rivales acaben en premio, pero, al mismo tiempo, también se pone el traje de constructor para generar fútbol. Con el Real Madrid lo hace desde el primer día, y esto le convierte en un jugador fundamental para Xabi Alonso.