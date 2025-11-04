San Courtois se aparece en Anfield: sus tres paradones en la primera parte del Liverpool-Real Madrid

Thibaut Courtois fue el nombre propio del Real Madrid en la primera parte del partido de Champions en Anfield contra el Liverpool. Sus tres paradones, ambos espectaculares, salvaron al equipo blanco de irse perdiendo al descanso. Especialmente el primero, en el que el portero belga sacó un pie milagroso a Szoboszlai cuando lo tenía todo para marcar.

En el segundo, la víctima también fue el húngaro, y en esa ocasión se topó con una mano antológica del muro del Real Madrid. Y justo antes de irse a vestuarios, Courtois volvió a frenar un chutazo del Liverpool con otro paradón que le hizo a Mac Allister. Tal fue su exhibición bajo los palos que el guardameta abandonó la portería en el descanso haciendo un gesto con su mano que reflejaba perfectamente la barbaridad que acababa de hacer.

Anfield rabió con la brillante actuación de Courtois, que evitó una avería para el Real Madrid en la primera parte. Inevitable acordarse de aquella final de Champions de 2022 en la que el belga repelió todos los intentos de los ingleses para que el equipo blanco acabase levantando su decimocuarta Copa de Europa con él como MVP.