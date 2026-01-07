Rodrygo quiere ser rey de Arabia

Rodrygo es el gran renacer del Real Madrid esta temporada. El brasileño terminó la pasada campaña tocado, y el Mundial de Clubes no le ayudó a levantar el vuelo. Xabi no tuvo toda la mano izquierda que debía con el delantero. Luego empezó la temporada, pero tampoco mejoró la situación. Hasta que llegó el duelo contra el Manchester City, donde marcó el único gol de los blancos, se quitó una mochila de encima y recuperó la sonrisa perdida. Desde ese momento, ha hecho dos dianas y ha repartido tres asistencias.

Rodrygo ha tenido que soportar mucha presión en forma de críticas, que no tardaron en llegar y lo hicieron desde todos los lados. Se le ha atacado por su irregularidad, por su impacto, por su rol en un equipo que exige siempre lo máximo y por su sequía goleadora. El brasileño las escuchó todas. Es consciente de todo lo que se ha dicho en estos meses, de las dudas que se han sembrado alrededor de su figura. No ha vivido ajeno a la presión. Al contrario. La ha llevado dentro, esperando el momento exacto para responder.

Pero desde que todo cambió, Rodrygo es otro jugador. Los que le conocen destacan que el brasileño está lleno de confianza, con ilusión, con ganas, fuerte, desbordante y eléctrico. «Está dispuesto a que sea su Supercopa», aseguran desde la alegría de ver cómo por fin ha recuperado la ilusión.

De hecho, sus partidos así lo demuestran. Y sus números también. Ante el City hizo un gol y sirvió tres balones de ello a sus compañeros que no pudieron materializar. Frente al Alavés hizo un gol, contra el Sevilla una asistencia y provocó un penalti y frente al Betis otros dos pases de gol para sumar en la goleada madridista.

Un rival propicio

Ahora, Rodrygo espera su momento contra un rival que siempre se le ha dado bien. El brasileño le ha metido tres goles al Atlético y todos han sido importantes en los 16 derbis que ha jugado hasta el momento. Para el recuerdo, la diana con la que abrió la eliminatoria de octavos de final de la Champions la pasada temporada, o el golazo que hizo en los cuartos de final de la Copa del Rey para forzar una prórroga, donde los madridistas terminarían logrando el pase a semifinales.

Rodrygo será titular por el costado derecho del ataque madridista, y Xabi ya se ha dado cuenta de que es imprescindible. Un jugador que le aporta mucho en ataque, que por fin también hace goles, pero que además le da trabajo y equilibrio en defensa.