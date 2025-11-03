Alineación del Real Madrid contra el Liverpool: Camavinga entra en el once

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Liverpool en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions apunta a tener una gran novedad: la presencia de Eduardo Camavinga en el centro del campo. Por lo tanto, Xabi Alonso repetiría el once que jugó y ganó el Clásico contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, dando entrada al francés. El resto del equipo será el esperado.

La alineación esperada empieza con Courtois en la portería. En el lateral derecho formará Valverde, por lo que Trent Alexander-Arnold comenzará en el banquillo un encuentro que será especial para el inglés, ya que regresa a la casa de su ex equipo. La banda izquierda será para Álvaro Carreras, mientras que los centrales serán Huijsen y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, ayudado por Eduardo Camavinga, mientras que Bellingham caerá a la banda derecha y Arda Güler a la izquierda. Y arriba, el ataque madridista estará formado por Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Clasificación virtual

El Real Madrid llega a este duelo tras haber sumado nueve puntos de nueve posibles. Los blancos han ganado al Olympique de Marsella, al Kairat y a la Juventus en las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions, lo que les permite estar muy cerca de, como mínimo, confirmar la clasificación entre los 24 primeros. Una victoria en Anfield contra el Liverpool los dejaría con 12 puntos y muy bien posicionados.

Hay que recordar que el Real Madrid ya jugó en este escenario la pasada temporada, cuando perdió 2-0 en un duelo en el que fue muy inferior a un conjunto inglés que en ese momento era el equipo más en forma del continente.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Liverpool: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.